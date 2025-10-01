Βίντεο από τη διαδρομή της 4χρονης που το «έσκασε» από νηπιαγωγείο

Καρέ – καρέ φαίνεται η διαδρομή που ακολούθησε ένα 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο κατάφερε να φύγει μόνο του από νηπιαγωγείο στον Άγιο Παντελεήμονα και να περπατήσει για περισσότερα από τριάντα λεπτά στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, που παρουσίασε το MEGA.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10/25). Ήταν περίπου 12:40 όταν το παιδί, που βρισκόταν στο προαύλιο του νηπιαγωγείου και περίμενε να το παραλάβουν οι γονείς του, ξέφυγε από την προσοχή των υπευθύνων και βγήκε έξω από το σχολείο.

Στις 12:55 το μεσημέρι δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές η εξαφάνιση του 4χρονου κοριτσιού, γεγονός που σήμανε συναγερμό. Παράλληλα, συνελήφθη η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Άμεσα ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες από τους αστυνομικούς, οι οποίοι «χτένισαν» τόσο τα στενά όσο και τους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Παντελεήμονα για να εντοπίσουν την ανήλικη.

Τελικά, το παιδί εντόπισε μια αλλοδαπή γυναίκα στην οδό Αχαρνών. Βλέποντάς το να περπατά μόνο του, το σταμάτησε και το οδήγησε σε καφετέρια της περιοχής. Από εκεί, οι υπάλληλοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία, δίνοντας τέλος στην περιπέτεια.

Όπως φαινεται στα βίντεο η 4χρονη κινείται με άνεση στην οδό Αχαρνών και μάλιστα, δίπλα από μία γυναίκα η οποία σπρώχνει ένα καροτσάκι στο οποίο υπάρχει μέσα ένα μικρό παιδί.