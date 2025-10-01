Επί μια ώρα περπατούσε η 4χρονη που ξέφυγε από νηπιαγωγείο- Συνελήφθη η διευθύντρια

Συναγερμός στις αρχές σήμανε σήμερα το μεσημέρι (1/10) σε νηπιαγωγείο του Αγίου Παντελεήμονα όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βγήκε μόνο του στο δρόμο διανύοντας 500 μέτρα και μάλιστα στην Αχαρνών.

Η μητέρα του παιδιού που περίμενε να σχολάσει ώστε να παραλάβει το παιδί της, διαπίστωσε ότι τελικά είχε βγει από άλλη έξοδο. Έντρομη, κάλεσε τις αρχές που έσπευσαν στο σχολείο και συνέλαβαν τη διευθύντρια για παραμέληση εποπτείας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λίγη ώρα αργότερα η 4χρονη βρέθηκε, ευτυχώς καλά στην υγεία της, καθώς την είδε μία γυναίκα να περπατάει μόνη της και την παρέδωσε στην αστυνομία όταν την εντόπισε.