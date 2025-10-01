Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται για την ερχόμενη εβδομάδα η εκταφή του γιου του

Αναβολή για την ερχόμενη εβδομάδα πήρε η διαδικασία εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, η οποία είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή (03.102.205).

Η αναβολή δόθηκε την Τετάρτη, καθώς υπήρξε, η συνήγορός του Πάνου Ρούτσι, Ζωής Κωνσταντοπούλου έκανε αίτηση για ορισμό τεχνικών συμβούλων. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, που ήταν ένας από τα 57 θύματα στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών το 2023, συνεχίζει την απεργία πείνας για 17η μέρα.

Η απόφασή του να συνεχίσει ήρθε μετά την απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει το αίτημα του για την άδεια εκταφής του γιου του μόνο για την ταυτοποίηση μέσω DNA της σορού του και όχι για το αίτημα τοξικολογικών εξετάσεων.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι.

Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο Πάνος Ρούτσι, στην συγκέντρωση αλληλεγγύης στην πλατεία Συντάγματος όπου βρισκόταν.