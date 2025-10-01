Πάνος Ρούτσι: «Είναι σίγουρο πώς θα καταρρεύσει», λέει η γιατρός του

Σε σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, που συνεχίζει για 17η ημέρα την απεργία πείνας.

Ο πατέρας του Ντένις, Πάνος Ρούτσι πάσχει από χρόνια προβλήματα υγείας και επιπροσθέτως, αυτή τη στιγμή υποφέρει από ορθοστατική υπόταση, υπογλυκαιμία, έχει ευάλωτη καρδιά και πολύ χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από λοιμώξεις.

Οι γιατροί του συνέστησαν να μην συναντά κόσμο και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απομονωμένος, καθώς η ζωή του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό ρόλο παίζει, επίσης, και το γεγονός πώς βρίσκεται εκτεθειμένος στις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Θα είχε καλύτερη πρόγνωση και μεγαλύτερη αντοχή αν ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι δωματίου ή νοσοκομείου, έχουν γνωματεύσει οι γιατροί.

Η παθολόγος – λοιμωξιολόγος του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Όλγα Κοσμοπούλου, η οποία τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, περιγράφει μια εικόνα ανησυχητική: ο Ρούτσι εμφανίζει ταχυκαρδίες και εξάντληση, ενώ, όπως σημειώνει, «θα ήταν καλύτερα να βρίσκεται σε νοσοκομείο και θα έπρεπε ήδη να του χορηγείται ορός».

Μιλώντας στο iatropedia.gr, η γιατρός τονίζει:

«Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Είναι καλύτερα να βρίσκεται σε νοσοκομείο. Σήμερα δεν πήγα γιατί είμαι άρρωστη. Θα πάνε άλλοι συνάδελφοι να τον δουν το μεσημέρι», αναφέρει και συνεχίζει κάνοντας σκληρή κριτική σε όσους δεν ανταποκρίνονται στο αίτημά του:

«Όταν κάποιος φτάνει σ’ αυτό το απεγνωσμένο μέτρο της απεργίας πείνας, δεν είναι σωστό – και για να το πω καλύτερα, είναι τελείως ανήθικο – να παρακολουθούμε πότε θα καταρρεύσει και μάλιστα όταν είναι 17η μέρα. Ναι, κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Πρέπει να δίνουμε έμφαση στο αίτημα. Άρα από ένα σημείο και μετά, είναι σαν να κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα», λέει.

Τι θα γίνει εάν ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι καταρρεύσει

Η κ. Κοσμοπούλου υπενθυμίζει ότι αν ο Ρούτσι καταρρεύσει, «θα τον πάρει ασθενοφόρο να τον πάει στα επείγοντα. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει από κει και μετά. Ελπίζω ότι θα του χορηγηθεί ορός και ό,τι χρειάζεται».

Όπως διευκρινίζει, ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι δεν έχει ζητήσει μέχρι στιγμής καμία ιατρική παρέμβαση: «Λέει ότι είναι καλά και επιμένει στο αίτημα».

Στο Σύνταγμα, όπου συνεχίζεται η απεργία πείνας, συγκεντρώνεται καθημερινά πλήθος πολιτών, εκφράζοντας στήριξη και αλληλεγγύη στον πατέρα, που έχει μετατρέψει την προσωπική του απώλεια σε αγώνα για δικαίωση.