Πάτρα: Λιγότεροι σχολικοί τροχονόμοι, περισσότεροι κίνδυνοι- Για ποια σχολεία χτυπάει «καμπανάκι»

Ζήτημα ασφαλείας για τη μεταφορά των μαθητών δημιουργεί η μείωση των σχολικών τροχονόμων, γεγονός που έχει φέρει έντονο προβληματισμό, στο Δήμο Πατρέων.

Η αλλαγή του ΦΕΚ προβλέπει μείωση των σχολικών τροχονόμων, σε δυο ανά σχολείο, για δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Η αλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα σχολικές μονάδες της Πάτρας να μένουν χωρίς την απαραίτητη παρουσία τροχονόμων, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ιδιαιτερότητες και δεν είναι εφικτό να μείνουμε μόνο με δύο σχολικούς τροχονόμους. Η Πάτρα, έχει τέσσερα τέτοια σχολικά συγκροτήματα το 8ο Δημοτικό Σχολείο «Γλαράκη», το 12ο Δημοτικό Σχολείο, το 53ο Δημοτικό Σχολείο και το 15ο Δημοτικό Σχολείο στη Δροσιά» αναφέρει στο thebest.gr η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου.

«Έχουμε στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, στο Εσωτερικών και στο Οικονομικών, επιστολές και ζητάμε την εξαίρεση των σχολείων αυτών. Είμαστε μια πόλη με χιλιάδες κάτοικους και πολλά σχολεία σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Πώς ορίζουν την αναγκαιότητα των σχολικών τροχονόμων; Δεν είναι αναγκαιότητα η ασφάλεια των παιδιών; Δηλαδή το κράτος τσιγκουνεύεται τα 200 ευρώ που παίρνουν το μήνα; Δεν μπορούμε να βάλουμε στο ζύγι την ασφάλεια των παιδιών».

Και στα τέσσερα σχολικά συγκροτήματα εντοπίζονται σοβαρές ιδιαιτερότητες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του συγκροτήματος Γλαράκη, όπου η αποβίβαση των μαθητών πραγματοποιείται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας (Γερμανού- αρχή Μίνι Περιμετρικής), γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον βαθμό επικινδυνότητας. Να υπενθυμίσουμε, ότι στο συγκεκριμένο σχολείο έχει γίνει και ατύχημα με σχολικό τροχονόμο.

Αντίστοιχα, οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο γεωγραφικά ανήκει στην Πλατεία Βουδ, μεταφέρονται εδώ και χρόνια καθημερινά με λεωφορεία στις εργατικές κατοικίες Ζαρουχλεΐκων. Η ιδιαιτερότητα αυτή καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την ενισχυμένη παρουσία σχολικών τροχονόμων στην περιοχή.

Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, είναι και τα άλλα δύο, το 15ο Δημοτικό στη Δροσιά, είναι στο κόμβο Καλαβρύτων και Ακρωτηρίου, απέναντι από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα και το 53ο Δημοτικό στον κόμβο των οδών Ευβοίας και Παπαναστασίου.

Τα προβλήματα των σχολικών τροχονόμων

«Τα προβλήματα των σχολικών τροχονόμων είναι δύο. Τους έδωσαν αύξηση κοροϊδίας, δηλαδή από τα 175 ευρώ τους πήγαν στα 200 ευρώ. Και να σημειώσω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καν ασφαλιστικά δικαιώματα. Επίσης, τους έβαλαν παρουσιολόγια δηλαδή αν το μεσημέρι δεν το υπογράψει γιατί μπορεί πχ να συμβεί κάτι στο παιδί του, τους κόβουν 5 ευρώ» επισημαίνει η κ. Σίμου.