Πάτρα: Εν αναμονή της πρότασης του παραχωρησιούχου για το Λαδόπουλο

Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπλαση του Λαδόπουλου βρίσκεται η Πάτρα, με το έργο να περνά πλέον στα χέρια του παραχωρησιούχου.

Ο μειοδότης εξετάζει αυτή την περίοδο τους φακέλους, σε μια διαδικασία που θα κρίνει την τελική του προσφορά και θα ανοίξει τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης.

«Από την πλευρά μας έχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, απομένει τώρα το πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο παραχωρησιούχος», δηλώνει στο thebest.gr ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολυαναμενόμενες εξελίξεις δεν αργούν.

«Η ανάπλαση του Λαδόπουλου, είναι πλέον στα χέρια του παραχωρησιούχου, δηλαδή στο μειοδότη που έχει δώσει την προσφορά για το έργο. Εξετάζει τους φακέλους, τις αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντολογικές μελέτες κ.ο.κ γιατί είναι μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να δώσει την τελική προσφορά για να υπογράψουμε τη σύμβαση. Πιστεύω, ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα έχουμε την προσφορά του».

Το πλάνο της ανάπλασης

Σύμφωνα με το master plan, προβλέπονται αρκετοί ελεύθεροι χώροι, καθώς και ήπιες χρήσεις εμπορίου και εστίασης στο ισόγειο του συγκροτήματος. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατάργηση του εσωτερικού πυρήνα των υφιστάμενων κτιρίων και κάποιων ακόμα στην εξωτερική τους πλευρά, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγάλου αίθριου.

Το Θέατρο Τέχνης προτείνεται να μετατραπεί σε πολυλειτουργικό και ευέλικτο υπαίθριο χώρο για εκδηλώσεις, διατηρώντας τον υπάρχοντα μεταλλικό φορέα. Το master plan περιλαμβάνει επίσης την ανέγερση του Μουσικού Σχολείου Πατρών, με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις κοντά στο Θέατρο Τέχνης, επιτρέποντας έτσι την ενοποίηση του χώρου για εκδηλώσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται η αξιοποίηση των δωμάτων, η δημιουργία αυλών σε διάφορα επίπεδα και η σύνδεση των εσωτερικών χώρων με τον υπαίθριο χώρο. Προτείνονται επίσης λειτουργικές ενότητες, με κλειστούς και ανοιχτούς χώρους γραφείων, καθώς και χώρους συσκέψεων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της πεζής κυκλοφορίας, φυτεύσεις για την προστασία από την όχληση της Ακτής Δυμαίων και τη δημιουργία σκίασης.