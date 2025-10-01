Τρίμηνη κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τους φοιτητές- Μπούρας: «Τώρα είναι η ώρα του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας»

Μια πρώτη -έστω και μικρή- νίκη για τους φοιτητές αποτελεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Αστικό ΚΤΕΛ και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μετά από διαπραγματεύσεις, ανακοινώθηκε η διάθεση τρίμηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών με κόστος 90 ευρώ.

Η συγκεκριμένη συμφωνία χαρακτηρίζεται ως ένα πρώτο βήμα, ωστόσο ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο thebest.gr επισημαίνει, ότι δεν αρκεί. Όπως, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές σε σχέση με τα δεδομένα άλλων πόλεων, όπως στα Ιωάννινα, όπου οι τοπικοί φορείς και ο Δήμος παρεμβαίνουν ενεργά επιδοτώντας το κόστος του εισιτηρίου για τους φοιτητές.

«Τώρα είναι η ώρα του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να αντιγράψουν τις καλές πρακτικές του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να επιδοτήσουν το φοιτητικό εισιτήριο. Να στηρίξουν τους φοιτητές με ουσιαστικές επιδοτήσεις, έτσι ώστε η μετακίνηση να πάψει να αποτελεί οικονομικό βάρος. Το Πανεπιστήμιο έκανε ό,τι μπορούσε, έστω και αυτό το μικρό, τώρα πρέπει να βοηθήσουν και οι τοπικοί φορείς», σημειώνει.

Η υπόθεση του φοιτητικού εισιτηρίου βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο συζητήσεων, καθώς οι μετακινήσεις αποτελούν καθημερινή ανάγκη. Η νέα τιμολογιακή πολιτική δίνει μια «ανάσα», αλλά το επόμενο βήμα είναι η θεσμοθέτηση μόνιμων βιώσιμων λύσεων για τους φοιτητές της Πάτρας.

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι οι συνεχείς αυξήσεις που καταγράφονται στα ενοίκια των φοιτητικών διαμερισμάτων στην Πάτρα, με αποτέλεσμα η εύρεση οικονομικής κατοικίας να εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση για τους νέους που ξεκινούν τις σπουδές τους.

«Τα ενοίκια είναι απαγορευτικά για τους φοιτητές, εισπράττω πάρα πολλά παράπονα και κάνω έκκληση για ορθολογισμό. Δεν μπορώ να επιβάλλω κάτι, αλλά μεταφέρω το πρόβλημα» επισημαίνει ο κ. Μπούρας.