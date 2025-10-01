Πάτρα: Από τις φλόγες στον εγκλεισμό- Τι λένε οι δυο εθελοντές λίγο μετά την αποφυλάκισή τους

Από εθελοντές στην κατάσβεση της φωτιάς στην Πάτρα, προφυλακισμένοι για εμπρησμό.

Η περιπέτεια του 25χρονου και του 21χρονου που κατηγορήθηκαν ότι έβαλαν τη μεγάλη φωτιά στo «Γηροκομειό» προκάλεσε αίσθηση και αντιδράσεις, ενώ η Ελλάδα βρίσκονταν αντιμέτωπη με πλήθος πύρινων νετώπων σε διάφορες περιοχές, την ώρα που το κύριο αφήγημα της κυβέρνησης ήταν η χώρα βρίσκονταν στο στόχαστρο εμπρηστών.

Οι δύο νεαροί από την Πάτρα διατρανώνουν από την πρώτη στιγμή την αθωότητά τους.

Ωστόσο, παρά τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και τις μαρτυρίες, βρέθηκαν προφυλακισμένοι για πάνω από ένα μήνα, με τη Δικαιοσύνη να ανακαλεί τελικά την απόφαση και να τούς αφήνει ελεύθερους μέχρι τη δίκη.

Ο 25χρονος Ίων Παπανικολάου και ο 21χρονος Λουκιανός Κωστόπουλος, διηγούνται στο Reader.gr τα όσα βιώνουν από τις 13 Αυγούστου, ενώ ο δικηγόρος τους, Παναγιώτης Καποτάς, στέκεται στα κακώς κείμενα της προανάκρισης, επικρίνοντας σφοδρά τους χειρισμούς της αστυνομίας.

«Πήγαμε να σώσουμε το πατρικό της μητέρας μου»

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 12ης Αυγούστου όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στα Συχαινά, η οποία αποτελεί ουσιαστικά προάστιο της Πάτρας. Το μέτωπο έλαβε γρήγορα διαστάσεις και εξαπλώθηκε στις περιαστικές περιοχές της αχαΐκής πρωτεύουσας.

«Στην αρχή πήγαμε να βοηθήσουμε στην κατάσβεση στο πατρικό της μητέρας μου στα προάστια της Πάτρας, όπου η φωτιά σταμάτησε στα 50-70 μέτρα από το σπίτι», αναφέρει στο Reader.gr ο Ίων Παπανικολάου, ο 25χρονος που απαθανατίζεται στην περιβόητη φωτογραφία στο χωράφι.

Στη συνέχεια ο νεαρός επικοινώνησε με τον αδερφό του που βοηθούσε εθελοντικά μία ομάδα στο «Γηροκομειό» και στην «Ξερόλακα» και πρότεινε στα δύο παιδιά να σπεύσουν για βοήθεια.

«Πήραμε νερά από ένα παντοπωλείο και κατευθυνθήκαμε προς το "Γηροκομειό", όπου διασταυρωθήκαμε με τον αδερφό μου, φτάνοντας όσο πιο πάνω μπορούσαμε και δώσαμε μία 12αδα νερά σε έναν πυρόπληκτο», διηγείται ο Ίωνας για τα όσα συνέβησαν το απόγευμα της 13ης Αυγούστου.

Άρχισαν να κατεβαίνουν με κατεύθυνση την Πάτρα. «Στην προσπάθεια αυτή απελευθερώναμε σκυλιά από οικόπεδα για να μην καούν και στη διαδρομή συναντήσαμε τους δύο μάρτυρες στην υπόθεσή μας, τον ένστολο και τον γυμναστή», αναφέρει ο 25χρονος και συνεχίζει: «Ξαποστάσαμε για ελάχιστα λεπτά σε ένα πλάτωμα, όπου είδα καπνό και έτρεξα, ενώ ταυτόχρονα με ειδοποίησε και ο γυμναστής».

Ο Ίων δεν είχε ειδική προστασία. Ως μέλος του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, φορούσε το χαρακτηριστικό μαντηλάκι και την κατασκηνωτική του στολή.

Η φωτογραφία στο οικόπεδο

Τότε ξεκινάει η περιπέτεια των δύο παιδιών. Όπως περιγράφει ο Ίων: «Σκύβω και κοιτάζω αν μπορώ να πατήσω στο σημείο για να πλησιάσω, όπως μάθαμε στον Οδηγισμό.

Πατάω με το πόδι, βλέπω ότι υποχωρεί και ξανασκύβω για να δω αν έχει σβήσει. Είχε ψηλά χόρτα και ήλιο, οπότε κοίταζα για καύτρες και έκανα νόημα στον φίλο μου να φέρει νερά για να ρίξω, για να είμαστε σίγουροι ότι έσβησαν.

Κατευθύνομαι προς τον φίλο μου και εκείνος έρχεται προς εμένα για να μού δώσει τα νερά, αλλά ο γυμναστής φωνάζει "φύγετε", καθώς το κύριο μέτωπο της φωτιάς ήταν από πάνω και έπρεπε να απομακρυνθούμε για την ασφάλειά μας».

«Αν η φωτογραφία δεν είχε "zoom" θα φαίνονταν τα άλλα τρία άτομα και το κύριο μέτωπο της φωτιάς», τονίζει ο 25χρονος, σημειώνοντας ότι «ο φωτογράφος επέλεξε να εστιάσει σε εμένα, σε ένα μεμονωμένο συμβάν».

Στη συνέχεια οι δύο νεαροί και ο γυμναστής, απομακρυνόμενοι συνάντησαν μερικούς αστυνομικούς, τον φωτογράφο και κάποια άλλα άτομα, πιθανότατα κάτοικοι της περιοχής. Όπως λέει ο Ίων, «με σταματάει ο φωτογράφος και μού λέει "εσύ είσαι στη φωτογραφία;". Τού λέω "ναι". Τότε κάνει νεύμα στους αστυνομικούς, ενώ ήρθαν προς εμένα κάπως νευριασμένα άλλα δύο άτομα, μάλλον ντόπιοι».

Ο νεαρός ωστόσο σημειώνει ότι «ο φωτογράφος ήταν 300 μέτρα μακριά, με είδε και μπορεί να κατάλαβε οτιδήποτε. Τράβηξε φωτογραφίες, χωρίς να ξέρουμε τη σειρά τους και δεν καταλαβαίνω γιατί το συνεχίζει, μετά τα πυροσβεστικά πορίσματα και τις μαρτυρίες».

Όπως λέει ο Ίων, ο ένστολος, ο γυμναστής και ο Λουκιανός παρενέβησαν και είπαν στους αστυνομικούς, τον φωτογράφο και τους υπόλοιπους «τι είναι αυτά που λέτε». Ο 25χρονος πιέστηκε, «χαώθηκε» και μπήκε στον «αυτόματο», όπως λέει.

«Ο φόβος μου για τις φλόγες έγινε φόβος για τον εγκλεισμό»

Προσάγεται στην αστυνομία και το περιπολικό ακολούθησαν ο 21χρονος φίλος του με τη μηχανή και ο ένστολος. «Εξεταστήκαμε στην ασφάλεια, έχοντας πάνω μου το κινητό μου συνεχώς και στη δόνηση, ενώ το είδαν άτομα μέσα στο αστυνομικό τμήμα και η ασφάλεια», λεει ο Ίων, ο οποίος μάλιστα θέλησε να απαντήσει σε κλήση, όπως λέει, αλλά τού είπαν «αργότερα».

«Μετά πήραν τον φίλο μου και αφήσαμε τα πράγματά μας ανοιχτά στο γραφείο. Οι αστυνομικοί, εννοείται, δεν βρήκαν τίποτα», αναφέρει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Μάς κράτησαν περίπου έξι ώρες χωρίς γραπτή κατάθεση, τον φίλο μου τόν άφησαν, όμως περιμέναμε για ώρες, χωρίς ενυπόγραφες καταθέσεις».

«Τελικά με ενημέρωσαν ότι θα κρατηθώ», λέει και τελικά κατέληξε στο κρατητήριο για οκτώ ημέρες. «Οι συνθήκες ήταν άθλιες, με απίστευτα πολλούς κοριούς, ενώ φτάσαμε μέχρι και 11 άτομα. Μοιραζόμασταν τα στρώματα με τον Λουκιανό, αφότου κρατήθηκε, καθώς και με άλλα άτομα.

«Στην ουσία ο φόβος μου για τις φλόγες μετατράπηκε σε φόβο για τον εγκλεισμό», θα πει ο 25χρονος, ο οποίος τις πρώτες ημέρες ενημερώνονταν από τους δικούς του και τον Λουκιανό σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ το κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που ερεύνησε την υπόθεση, τόν επισκέφτηκε την επόμενη ημέρα από την κράτησή του, παίρνοντας κατάθεση.

Το κινητό και το «ευχαριστώ» στα άτομα μέσα στη φυλακή

Ο Ίων εστιάζει στο κινητό, το οποίο, όπως καταγγέλλει, οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι δεν το είχε πάνω του και το πέταξε: «Το κινητό το έβλεπαν στην ασφάλεια, στα γραφεία και πριν φύγουμε για τον Κορυδαλλό και τον Αυλώνα, μάς λέει ένας αστυνομικός "το τσαντάκι με το κινητό τι θα το κάνετε;"». «Είπα κατευθείαν στον πατέρα μου να το πάρει με τους δικηγόρους και να το πάνε στην ανακρίτρια», λέει ο 25χρονος.

Αναφέρεται ιδιαίτερα στη μεγάλη «στήριξη από τον κόσμο μέσα και έξω από τη φυλακή», καθώς «η αθωότητα και η αλήθεια δεν κρύβονται»: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα άτομα μέσα στη φυλακή, συγκρατούμενους και φύλακες, για την αλληλεγγύη και τη στήριξη. Στην αρχή φοβόμουν ότι είχα την ταμπέλα του "εμπρηστή", αλλά υπήρξαν από την αρχή άτομα που με πίστεψαν και ήταν ενημερωμένα».

Δηλώνει ότι δεν θα εγκαταλείψει τον εθελοντισμό, θέτοντας όμως προϋποθέσεις: «Μία κάμερα να καταγράφει τα αυτονόητα, όπως κάνουν πολλοί διασώστες».

«Δίναμε νερά και ελευθερώναμε σκυλιά από οικόπεδα»

Τη δική του οπτική για τα γεγονότα και όσα ακολούθησαν παρουσιάζει και ο Λουκιανός Κωστόπουλος, μιλώντας στο Reader.gr. Αφότου έφυγαν από την περιοχή που βοηθούσαν να σωθεί το πατρικό της μητέρας του Ίωνα και μίας φίλης τους, τα δύο παιδιά κατευθύνθηκαν προς την «Ξερόλακα», πάνω από το «Γηροκομειό».

«Ανεβήκαμε τέρμα πάνω, όπου υπήρχε η φωτιά και είδαμε ένα σπίτι που πρέπει να κάηκε. Αφήσαμε μία 12αδα με νερό στον άνθρωπο εκεί και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε με τη φωτιά να ακολουθεί. Στο δρόμο ελευθερώναμε σκυλιά από οικόπεδα», αφηγείται ο Λουκιανός.

«Έπειτα φτάσαμε στο επίμαχο χωράφι, όπου βρίσκονταν οι δύο μάρτυρες, ο ένστολος και ο γυμναστής. Ο δεύτερος με τον Ίωνα είδαν τη φωτιά και ο Ίων πετάχτηκε και πήγε να πατήσει την καύτρα».

«Παρκάρω τη μηχανή και πήγα με τη 12αδα των νερών που μάς είχε απομείνει, μπαίνω στο χωράφι, αλλά η φωτιά κατέβαινε και έπρεπε να φύγουμε. Ο ένστολος είχε κατέβει ήδη πιο κάτω για να κατευθύνει την Πυροσβεστική, γιατί οι δρόμοι ήταν άγνωστοι, αλλά το μικρό πυροσβεστικό που ήταν κοντά δεν είχε νερό».

«Στον δρόμο δίπλα στο οικόπεδο που απαθανατίστηκε ο Ίωνα είμασταν άλλα τρία άτομα»

Όπως λέει ο Λουκιανός, ερωτώμενος για τη φωτογραφία, «είμασταν στο δρόμο εγώ, ο ένστολος και ο γυμναστής, αλλά ο φωτογράφος απαθανάτισε μόνο τον Ίωνα». «Τον φωτογράφο τόν είδα, είχε μεγάλο φακό και κατέγραφε, γιατί δεν έβγαλε βίντεο;», διερωτάται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο φωτογράφος ήταν με την αστυνομία, την Πυροσβεστική και τον κόσμο πιο πέρα, σε πιο ασφαλές σημείο και εμένα με πήραν μέσα λόγω μίας φωτογραφίας του συγκεκριμένου που φαίνεται μόνο το κεφάλι μου».

Ο Λουκιανός αναφέρεται και στην προσαγωγή του Ίωνα: «Λέγαμε "τι κάνετε", είπα στον φωτογράφο "δεν βλέπεις ότι πήγαμε να βοηθήσουμε;", όμως πήραν τον Ίωνα. Στη συνέχεια ακολουθούσα με τη μηχανή το περιπολικό, ενώ ο ένστολος άρχισε να κατεβαίνει με τη δική του».

«Πήγαμε στην αστυνομία, όπου κράτησαν τον ένστολο για ώρες χωρίς να παίρνουν κατάθεση. Εμένα με κράτησαν δήθεν για εξακρίβωση στοιχείων και επί 6 ώρες που περίμενα, μού έκαναν προφορική ανάκριση, χωρίς να πάρουν έγγραφη κατάθεση ως μάρτυρα», λέει ο Λουκιανός.

«Με κράτησαν ως ύποπτο φυγής όταν πήγα να καταθέσω ως μάρτυρας όταν πήγα να καταθέσω ως μάρτυρας»

«Με κράτησαν τη Δευτέρα 18 Αυγούστου ως ύποπτο φυγής και τέλεσης του ίδιου αδικήματος, όταν πήγα να καταθέσω ως μάρτυρας στο αυτόφορο», λέει ο Λουκιανός και συνεχίζει:

«Η ανακρίτρια δεν είχε την πληροφόρηση ότι ήμουν στο τμήμα, ότι πήγαινα κάθε μέρα να τόν βλέπω από την Πέμπτη μέχρι τη Δευτέρα και πήγα και στο αυτόφωρο ως μάρτυρας. Πώς είναι δυνατόν αυτό;».

Και ο 21χρονος αναφέρεται στις άθλιες συνθήκες στο κρατητήριο: «Βρωμιά, κοριοί, τα σεντόνια ήταν τα ίδια για καιρό, όπως μάς είπε κρατούμενος. Στο επισκεπτήριο βλέπαμε μόνο μέσα από ένα μικρό παραθυράκι της πόρτας. Δεν ήταν ανθρώπινα πράγματα αυτά», λέει.

Ο Λουκιανός φυλακίστηκε συνολικά για 32 ημέρες, τέσσερις υπό κράτηση στην Πάτρα και τις υπόλοιπες προφυλακισμένος στις φυλακές Αυλώνα. Και ο ίδιος στέκεται στην «αλληλεγγύη από τους κρατούμενους και από την πλειοψηφία των φυλάκων».

«Μου έδωσε κουράγιο και δύναμη η στήριξη του κόσμου»

Ο 21χρονος θέλει, όπως λέει, να ακουστεί ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλο τον κόσμο που τούς στήριξε, καθώς και η αλληλεγγύη: «Μού έδωσε πολύ κουράγιο και δύναμη η στήριξη από τον κόσμο, η δημοσιότητα που πήρε το θέμα και το ότι ήξερα ότι δεν είμαι μόνος. Υπήρξε μεγάλη αλληλεγγύη από κόσμο που δεν ήξερα, παρά τα όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν στην αρχή για "αυτούς που βάζουν φωτιές"».

Ο νεαρός διερωτάται ακόμα και σήμερα: «Πώς γίνεται να σε βάζουν στη φυλακή όταν υπάρχουν τα πορίσματα της Πυροσβεστικής; Αυτό πάει κόντρα στην επιστήμη. Επιπλέον, υπήρχαν δύο μάρτυρες – ο ένας ένστολος που τού κάηκε το χωράφι και ο άλλος χρόνια εθελοντής στην Πολιτική Προστασία».

«Πήγαμε δηλαδή με την πορτοκαλί μηχανή, με πινακίδες, με τα πρόσωπά μας να βάλουμε φωτιά δίπλα στη μεγάλη φωτιά; Με ακράδαντα στοιχεία υπέρ σου να σε φυλακίζουν; Δεν υπάρχει λογική σε αυτό», λέει ο 21χρονος.

«Θα ξαναπήγαινα εθελοντής, θέλω να βοηθήσω»

Ο Λουκιανός, όπως και ο Ίων, δηλώνει ότι θα ξαναπήγαινε εθελοντής. «Το κάνω για την ανθρωπιά, θέλω να βοηθήσω», λέει και συνεχίζει: «Μπορεί να μού έκαναν όλο αυτό, αλλά δεν θα μού αλλάξει τα πιστεύω».

Χρειάζεται όμως, τονίζει, μεγάλη προσοχή: «Πρέπει να έχεις μία κάμερα go pro να καταγράφει ό,τι κάνεις. Μετά από αυτό πιστεύω ότι μπορεί να μού τύχουν τα πάντα. Βγαίνεις από το σπίτι σου και χρειάζεσαι αποδεικτικά στοιχεία».

Συνήγορος υπεράσπισης: «Η αποφυλάκιση είναι η πεμπτουσία εφαρμογής της Δικαιοσύνης»

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Καποτάς, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο νεαρών από την Πάτρα, υπογραμμίζει στο Reader.gr τρία σημεία σχετικά με την αποφυλάκισή τους:

«Πρώτον, η πρόσφατη απόφαση είναι η πεμπτουσία εφαρμογής της Δικαιοσύνης, διότι μία αρχικά λανθασμένη, κατά τη θέση μας ως υπερασπιστών, απόφαση ανακλήθηκε μέσα σε έναν μήνα και τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα.

Ένα δεύτερο σχόλιο είναι ότι όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί και τα παιδιά δεν θα είχαν βρεθεί σε αυτή τη θέση, εάν η Ασφάλεια Πατρών είχε κάνει σωστά τη δουλειά της.

Και τρίτον, σημαίνοντα ρόλο στην αποκατάσταση της αλήθειας και της ελευθερίας τους έπαιξε η Πυροσβεστική, η οποία, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και με υπηρεσιακό θάρρος είπε ότι η φωτιά είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της κηλίδωσης και όχι εμπρησμού. Ενώ η Πάτρα καιγόταν, η Πυροσβεστική δε επηρεάστηκε από κανέναν».

Αναφορικά με τις φωτογραφίες, ο κ. Καποτάς σημειώνει: «Βλέπουμε ότι σειρές φωτογραφιών που προσκόμισε ο φωτογράφος – μία με το παιδί μέσα στο χωράφι και μία με τη φωτιά – έχουν διαφορά μεταξύ τους 1 ώρας και 10 λεπτών, παρόλο που στην κατάθεσή του ανέφερε ότι το παιδί βγήκε από το χωράφι και 1 λεπτό μετά ξέσπασε η φωτιά».

Ο δικηγόρος επικρίνει τους χειρισμούς των αρχών: «Η Ασφάλεια αντί να κατασχέσει τις κάρτες sim και τη μηχανή του φωτογράφου, διάλεξε απλώς φωτογραφίες. Ενώ αρχικά ο φωτογράφος κατέθεσε ενόρκως ότι είχε μία φωτογραφική μηχανή, όταν στην συνέχεια ανακαλύψαμε τη διαφορά ώρας, κλήθηκε εκ νέου μετά από δύο ημέρες για κατάθεση και τότε για πρώτη φορά καταθέτει ότι είχε δύο μηχανές και ότι η ώρα και στις δύο μηχανές ήταν αρρύθμιστη».

«Αυτά είναι εξοργιστικά και δεν θα είχαν συμβεί εάν η Ασφάλεια αντί να κάνει διαλογή των φωτογραφιών που θα βάλει στην δικογραφία, ώστε να φαίνονται επιβαρυντικές, είχε κατασχέσει τη φωτογραφική μηχανή ή τις φωτογραφικές μηχανές – διότι ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με την ημέρα που θα διαβάσεις τη δικογραφία – και τις είχε στείλει στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια προς έλεγχο. Έχουμε βάσιμες υποψίες ότι πιθανόν οι φωτογραφίες να είναι τροποποιημένες», σχολιάζει ο κ. Καποτάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ενημέρωναν τις δικαστικές αρχές της Πάτρας ότι ο 25χρονος είχε πετάξει το κινητό του, με σκοπό να αποκρύψει στοιχεία, ενώ το είχαν οι ίδιοι και κατά λάθος μάς το δώσανε και το πήγαμε στην ανακρίτρια.

Ήταν σε γνώση τους ότι έλεγαν ψέματα. Το κινητό κατά την εξέταση του παιδιού στην αστυνομία χτύπησε στο γραφείο όπου βρίσκονταν 4-5 αστυνομικοί και τον εξέταζαν, το είδαν ότι ήταν εκεί και έλεγαν ότι το είχε κρύψει».

Αναφορικά με τη σύλληψη του Λουκιανού, ο δικηγόρος αναφέρει: «Η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια, όπου πήγε ο 21χρονος να καταθέσει. Επειδή δεν κρατήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, πήγε ως μάρτυρας υπέρ του 25χρονου.

Η ανακρίτρια εκδίδει όμως ένταλμα σύλληψης με αιτιολογία ότι έχει σχεδιάσει τη διαφυγή του, ενώ ήταν έξω από την πόρτα του γραφείου της. Όταν ο 21χρονος θέτει το εύλογο ερώτημα γιατί με "συλλάβατε", αφού ήρθα μόνος μου και είμαι έξω από την πόρτα των Αρχών κάθε μέρα, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η Ασφάλεια δεν μας ενημέρωσε ότι ήσουν διαθέσιμος».

Ο δικηγόρος συνεχίζει: «Η Ασφάλεια έπρεπε να αποτυπώσει εγγράφως ότι ο 21χρονος προσήχθη, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Είναι ο οδηγός της μηχανής με την οποία μεταφέρθηκε ο 25χρονος που υποτίθεται ότι έβαλε τη φωτιά, άρα είναι σημαντικό σαν πρόσωπο.

Ούτε αυτό κάνει, αλλά αντιθέτως 30 λεπτά μετά την σύλληψη αρχίζει να διαρρέει η αστυνομία στα ΜΜΕ ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις και για αυτό συνελήφθη ενώ δεν είχε εξεταστεί».

Ο Παναγιώτης Καποτάς σχολιάζει: «Αυτά ήξερε να τα κάνει, να κατασχέσει τη μηχανή ή τις μηχανές, να πάρει κατάθεση του άλλου παιδιού, δεν ήξερε. Για αυτό έχουμε βάσιμες υπόνοιες να λέμε ότι ήθελαν προχείρως να πιάσουν κάποιον με κάθε τρόπο και να τον καταστήσουν κατηγορούμενο.

Πρόκειται περί εμμονικής προανάκρισης από την Σσφάλεια, με σκοπό να δημιουργήσει ενόχους. Και είχε αποτέλεσμα, καθώς δημιούργησε ενόχους, αλλά και προφυλακισμένους. 19 Αυγούστου τα παιδιά προφυλακίζονται».

«Ο Μητσοτάκης θα διαμαρτυρηθεί τώρα που η πραγματική Δικαιοσύνη αποφάσισε διαφορετικά;»

Ο συνήγορος των δύο παιδιών εστιάζει και στη στάση του πρωθυπουργού για το θέμα: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε στο TikTok στις 20 Αυγούστου και είπε "τους εμπρηστές τούς προφυλακίζουμε".

Τώρα που η πραγματική Δικαιοσύνη αποφάσισε διαφορετικά, θα ασκήσει ένδικα μέσα σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης; Θα βγει στα social media και θα διαμαρτυρηθεί;

Πρόκειται για σοβαρότατη θεσμική απρέπεια, έχεις δύο παιδιά που μπήκαν φυλακή. Πώς τα λες αυτά για μία διαδικασία, η οποία είναι στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας της δικαστικής διερεύνησης;».

«Θες να παρουσιάσεις δήθεν έργο στην πλάτη δύο νεαρών που τους έβαλαν αδίκως φυλακή για να ξεχάσουν οι πολίτες της Πάτρας ότι η φωτιά ήταν στον αστικό ιστό; Αυτή είναι θεσμική συμπεριφορά ενός πρωθυπουργού να κοιτάει να κερδίσει πρόσκαιρα οφέλη στα social media εις βάρος δύο αθώων νεαρών, εκεί που οι πολιτικοί έκαναν τα πάντα για τις ψήφους τώρα θα το κάνουν για τα like στα social media;», σχολιάζει ακόμα ο κ. Καποτάς και καταλήγει:

«Τα δικαστήρια της Πάτρας όμως έχουν βαθιά αίσθηση δικαίου και είμασταν σίγουροι ότι στο τέλος θα έκαναν το σωστό, όπως και έγινε με την αποφυλάκιση των παιδιών. Aυτό ήταν αποτέλεσμα των εξαιρετικών ενεργειών όλων των δικαστικών λειτουργών που ασχολήθηκαν με την υπόθεση ακόμα και αυτών με τους οποίους αρχικά διαφωνήσαμε για την απόφαση της προσωρινής κράτησης».

πηγη reader