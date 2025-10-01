Προειδοποίηση για 48ωρη κακοκαιρία με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας

Η χώρα μπαίνει σε φάση κακοκαιρίας, με ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και τις πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού έχουν ως εξής:

-Ισχυρή κακοκαιρία από τα δυτικά με καταιγίδες και τοπικά ακραία φαινόμενα.

-Πτώση θερμοκρασίας: 16–18°C στα βόρεια, 20–21°C στα ηπειρωτικά, έως 26°C σε Κυκλάδες–Δωδεκάνησα.

-Πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας χώρας.

«Έρχεται» διήμερη σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Τα πρώτα χιόνια στα βουνά

Το φθινόπωρο κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του, με την Τετάρτη να φέρνει τοπικές βροχές και νεφώσεις χωρίς σημαντική μεταβολή θερμοκρασίας, αλλά και με ήπιους ανέμους που δεν δημιουργούν προβλήματα στα πελάγη.

Ωστόσο, από απόψε, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα κακοκαιρίας που θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν οι πρώτες χιονοπτώσεις.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: «Δύο εποχές σε μια χώρα - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά και τσουχτερό κρύο

Για οργανωμένη κακοκαιρία προ των πυλών προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας κι έτσι από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά θα σαρώσει το σύνολο της χώρας μας.

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, γράφει πως στους χάρτες που επισυνάπτονται εντοπίζουμε με τους κόκκινους κύκλους την πορεία της κακοκαιρίας, όπως επίσης και τις περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα.