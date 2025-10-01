Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης

Απίστευτο περιστατικό και απίστευτη ατυχία για τον βασικό αμυντικό του Αστέρα Σταυρού, Νίκο Μόσχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή, δέχτηκε δάγκωμα από οχιά!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.