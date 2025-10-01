Λαμία: Οχιά δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση
Απίστευτο περιστατικό και απίστευτη ατυχία για τον βασικό αμυντικό του Αστέρα Σταυρού, Νίκο Μόσχο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο γήπεδο του Φραντζή, δέχτηκε δάγκωμα από οχιά!
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο και δεν το είχε δει.
Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.
Οπως αναφέρει το lamiareport την Τετάρτη (1/10/25) ο Αστέρας Σταυρού, αγωνίζεται στην Ηγουμενίτσα στο εξ αναβολής παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με τον Θεσπρωτό, παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει αναγκαστικά ο Νίκος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr