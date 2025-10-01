Κυλλήνη: Ξεκινούν οι πτήσεις των υδροπλάνων

Προχωρά η ανάπτυξη του εθνικού δικτύου υδροπλάνων, καθώς ο προορισμός Κυλλήνη έλαβε επίσημα το «πράσινο φως» από τις αρμόδιες αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιχειρησιακή λειτουργία των υδροπλάνων.

Η Κυλλήνη, μπαίνει στο χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας και γίνεται πύλη προς τα νησιά του Ιονίου αλλά και σημείο σύνδεσης με τους εγκεκριμένους προορισμούς Άλιμο, Καλαμάτα, Ερατεινή και Πάτρα αποτελώντας στρατηγικό σταθμό για τη Hellenic Seaplanes.

Παράλληλα, η εταιρεία σε στενή συνεργασία με το Δήμο Κυλλήνης – Ανδραβίδας και το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Λέντζα καθώς και το ΔΛΤ Κυλλήνης με Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Χαντζή έχουν ήδη ολοκληρώσει τις χερσαίες υποδομές και με την τοποθέτηση της πλωτής προβλήτας πρόσδεσης ετοιμάζεται για τις πρώτες πτήσεις.

Ειδικότερα, η Hellenic Seaplanes όπως και στην περίπτωση της Καλαμάτας ετοιμάζει πιλοτικές πτήσεις εξοικείωσης προς το λιμάνι της Κυλλήνης το επόμενο διάστημα με στόχο και ο κόσμος της Ηλείας να γνωρίσει από κοντά τα υδροπλάνα και τις δυνατότητές τους!

Με την ανακοίνωση της έγκρισης του υδάτινου Πεδίου Κυλλήνης, ο Πρόεδρος και CEO της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους, τόνισε:

«Η Κυλλήνη μπαίνει επίσημα στο δίκτυό μας, προσφέροντας στα υδροπλάνα άμεση πρόσβαση σε Ιόνιο και Πελοπόννησο. Η έγκριση της υποδομής αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την εκκίνηση των τακτικών δρομολογίων που θα φέρουν πιο κοντά τους ταξιδιώτες με μοναδικές εμπειρίες μετακίνησης. Η Hellenic Seaplanes, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς, προχωρά δυναμικά στην υλοποίηση του οράματός της για ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κυλλήνης, κ. Λέντζας δήλωσε: «Η έγκριση του Υδάτινου Πεδίου Κυλλήνης αποτελεί ένα ορόσημο για τον τόπο μας. Δημιουργεί νέες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, ενισχύει την εξωστρέφεια της περιοχής μας και φέρνει πιο κοντά την Κυλλήνη με τα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις νέες επενδύσεις στην περιοχή και θα σταθεί αρωγός για την αξιοποίηση αντίστοιχων σημαντικών έργων».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, κ. Κωνσταντίνος Χαντζής, τόνισε:

«Η λειτουργία του υδατοδρομίου Κυλλήνης αποτελεί στρατηγική προσθήκη για το λιμάνι μας και δημιουργεί νέες προοπτικές κινητικότητας και τουριστικής ανάπτυξης.».





