Πάτρα: Σήμερα η πολιτική κηδεία του δημοσιογράφου Ντίνου Βγενόπουλου

Με θλίψη η δημοσιογραφική οικογένεια και η τοπική κοινωνία της Πάτρας αποχαιρετούν σήμερα τον Ντίνο Βγενόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η πολιτική του κηδεία τελείται στις 10:30 το πρωί, στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, ενώ η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί στη Ριτσώνα. Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες δίνουν το τελευταίο αντίο με συγκίνηση.

Ο Ντίνος Βγενόπουλος υπήρξε ελεύθερο πνεύμα, αφοσιωμένος στην αλήθεια και τη δημοκρατία. Διακρίθηκε για τη μαχητική του δημοσιογραφία και την παρεμβατική πολιτική αρθρογραφία, ενώ ήταν ένας από τους τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Νίκου Τεμπονέρα.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζωή Λαγογιάννη και πατέρας δύο γιων, του Ανδρέα και του Άγγελου.