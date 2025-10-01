Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία διανομέα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Ζαΐμη – ένα σημείο που έχει χαρακτηριστεί «καρμανιόλα» λόγω των πολλών περιστατικών που έχουν καταγραφεί εκεί.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας φαγητού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.