#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία διανομέα

Σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο στη «διασταύρωση-καρμανιόλα» Κανακάρη και Ζαΐμη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Κανακάρη και Ζαΐμη – ένα σημείο που έχει χαρακτηριστεί «καρμανιόλα» λόγω των πολλών περιστατικών που έχουν καταγραφεί εκεί.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας φαγητού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις