Hellenic Train: Xωρίς τρένα και προαστιακό την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου λόγω της απεργίας

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν μερικώς με λεωφορεία ως εξής:

- Το 2302 και το 2304 στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο (εκτός από Ζευγολατιό).

- Το 2534 στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (εκτός από Δήλεσι, Άγιος Γεώργιος).

- Το 2539 στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).