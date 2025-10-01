Λάρισα: Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο από την σπηλιά

Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά

Νεκρός ανασύρθηκε από τη σήραγγα βάθους 10 μέτρων στους Γόννους Λάρισας ο 53χρονος ο οποίος είχε εγκλωβιστεί. Χρειάστηκαν 12 ώρες συνολικά οι πυροσβέστες για να τον πλησιάσουν και τελικά να καταφέρουν να τον ανασύρουν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του. Χθες το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης για έναν 53χρονο οποίος ήταν εγκλωβισμένος σε αυτοσχέδια σήραγγα βάθους 10 μέτρων . Τις αρχές ειδοποίησε ένας 77χρονος μέσω του 112 και ζήτησε βοήθεια.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν πυροσβέστες και κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ και ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 53χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες μία ομάδα 4 ατόμων εδώ και καιρό έκαναν εργασίες σε ορεινό σημείο πάνω από τους Γόννους Λάρισας. Η αστυνομία πιστεύει πως αυτή η ομάδα είναι χρυσοθήρες που έψαχναν στην περιοχή. Οι δύο από αυτούς εγκατέλειψαν το σημείο όταν πλέον μέσα στη σήραγγα δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν και ο 53χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων.

Την ίδια ο 77χρονος που έμεινε στο σημείο και ειδοποίησε τις αρχές μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Γόννων και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και είναι καλά στην υγεία του. Η δύσκολη επιχείρηση

Μετά από τουλάχιστον 5 ώρες οι πυροσβέστες έφτασαν στον 53χρονο που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του. Ενώ το πλησιάζαν γίνεται κατολίσθηση και με το φορείο που έχουν στα χέρια τους καταφέρνουν να τον προστατεύσουν. Στη συνέχεια του χορηγούν οξυγόνο και ο 53χρονος ανταποκρίνεται και αποκτά επικοινωνία με το περιβάλλον. Οι πυροσβέστες έφτασαν σε βάθος 10.μέτρων με ειδικό εξοπλισμό που περιλάμβανε μποτίλιες οξυγόνου. Πριν ξεκινήσουν τον απεγκλωβισμό του έφτιαξαν υποστυλώματα για τον ανεβάσουν με ασφάλεια. Όταν κατάφεραν να τον βγάλουν στην επιφάνεια χρειάστηκε να τον μεταφέρουν από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι για περίπου μισή ώρα προκειμένου να φτάσουν κοντά στον κεντρικό δρόμο που περίμενε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία αναζητά τα άλλα δύο άτομα της ομάδας τα οποία εξασφαλίστηκαν από την περιοχή. Μάλιστα οι αρχές έχουν περισυλλέξει δύο αυτοκίνητα με τα οποία έφτασαν στην περιοχή οι χρυσοθήρες.

Κάτοικοι λένε πως η ομάδα αυτή επιχειρούσε στο συγκεκριμένο σημείο αρκετό καιρό. Μάλιστα εκεί υπάρχει σπήλαιο και πίστευαν πως θα βρουν λίρες.