Έλλειψη προσωπικού: Οι κλάδοι που κινδυνεύουν να «παγώσουν»

Στην έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Κανελλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ανθρωπίνου δυναμικού με εξειδίκευση σε εργαζομένους από τις τρίτες χώρες.

Σε συνέντευξή του στο MEGA ο κ. Κανελλόπουλος μίλησε για τις κενές θέσεις εργασίας και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Υπολογίζεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας είναι 300.000, ενώ 70.000 εντοπίζονται στον αγροτικό τομέα.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

* Στις κατασκευές (250.000)

(ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικούς, μαραγκούς και χειριστές βαρέων μηχανημάτων)

* Τουρισμός (80.000)

(καμαριέρες, σεφ, therapy spa και front office υπάλληλοι κ.ά.)

* Αγροτικός τομέας (70.000)

* Τεράστιες καθυστερήσεις στις μετακλήσεις (μέχρι 6 μήνες)

* Περίπου 45.000 εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι από 11 χώρες στην πλατφόρμα (Βιετνάμ, Ινδία, Αίγυπτος, Νεπάλ, Φιλιππίνες, Μολδαβία, Ινδονησία, Γεωργία

* Ενδιαφέρον από 4.000 επιχειρήσεις.

«Σε σχέση με πέρσι η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Την βγάλαμε με υπερωρίες, κάποιες μονάδες δεν λειτούργησαν και κάποιες υπολειτούργησαν. Προφανώς έχει προβληθεί περισσότερο ο αγροτικός κλάδος, που ισχύει, και πάρα πολύ στην βιομηχανία σε οποιαδήποτε θέση», τόνισε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, περίπου 26.000 επιπλέον εργαζόμενοι θα χρειαστούν στον κατασκευαστικό κλάδο την επόμενη διετία, ενώ εργατικά χέρια από την Ινδία έρχονται για να καλυφθούν οι ελλείψεις στις τουριστικές επιχειρήσεις