Γιατί τα παράθυρα σε πλοία και αεροπλάνα δεν είναι ποτέ τετράγωνα;

Η απάντηση κρύβεται στην ασφάλεια
Τα πλοία και τα αεροπλάνα συνήθως διαθέτουν μικρά στρογγυλά φινιστρίνια για παράθυρα, ενώ σχεδόν κάθε άλλη κατασκευή, όπως τα κτίρια και τα αυτοκίνητα, έχει τετράγωνα.
Ένας λογαριασμός στο TikTok, το @learning.with.lyrics, αποκάλυψε τον απίθανο λόγο σε ένα διασκεδαστικό βίντεο, «ντυμένο» με μουσική.
Η εξήγηση πηγαίνει πίσω στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα φορτηγά πλοία αναφέρθηκε ότι κόβονταν στα δύο. «Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε ένα τεράστιο χαλύβδινο πλοίο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξαφνικά ραγίζει και σπάει στη μέση», αναφέρει η αφήγηση στο βίντεο.
Ο λόγος για τον οποίο τα παράθυρα είναι στρογγυλά
Σύμφωνα με το Mariners' Museum, 19 πλοία Liberty κόπηκαν στα δύο, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ζωές. Ωστόσο, το @learning.with.lyrics εξήγησε ότι η αιτία βρισκόταν στα τετράγωνα ανοίγματα.
«Σκέψου τη δύναμη που ρέει μέσα από το ατσάλι, σαν νερό σε ποτάμι», συνέχισε το βίντεο. «Μια κοφτερή γωνία 90 μοιρών δημιουργεί αναταράξεις, συγκεντρώνοντας όλη την πίεση σε ένα μικροσκοπικό σημείο».
«Το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσει μια καταστροφική ρωγμή. Αυτό γινόταν χειρότερο εξαιτίας της κακής ποιότητας χάλυβα, που γινόταν πιο εύθραυστος στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού».
Στα πλοία που κόπηκαν υπήρχε υπερβολική ποσότητα θείου και φωσφόρου στον χάλυβα, γεγονός που δημιουργούσε προβλήματα κατά τη συγκόλληση.
Μικρές ρωγμές ή χαρακιές που σχηματίζονταν κατά τη διάρκεια επισκευών ή γύρω από τετράγωνα ανοίγματα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα για το πλοίο.
Παρόμοιο δομικό πρόβλημα υπήρχε και στα αεροπλάνα. Μέσα σε διάστημα 12 μηνών, τρία αεροσκάφη De Havilland Comet συνετρίβησαν.
Το βίντεο εξήγησε στη συνέχεια: «Το πρώτο εμπορικό τζετ στον κόσμο, το De Havilland Comet, άρχισε να διαλύεται εν πτήσει. Η αιτία ήταν ακριβώς η ίδια: μικροσκοπικές ρωγμές που ξεκινούσαν από τις κοφτερές γωνίες των τετράγωνων παραθύρων, μεγαλώνοντας με κάθε αλλαγή πίεσης σε κάθε πτήση».
Ο ειδικός μηχανικός Wayne Maltry έδωσε την ίδια εξήγηση στο Reader’s Digest.
«Μια μεταγενέστερη έρευνα για τα ατυχήματα αποκάλυψε ότι η άτρακτος υπέστη ρήξη λόγω της πίεσης της καμπίνας, που ασκήθηκε σε ρωγμές της ατράκτου οι οποίες ξεκινούσαν από την επάνω μπροστινή γωνία ενός τετράγωνου παραθύρου», δήλωσε.
Έκτοτε, τα παράθυρα στα αεροπλάνα σχεδιάστηκαν να είναι στρογγυλά, ώστε να μειωθούν τα σημεία καταπόνησης στις γωνίες.
«Τα παράθυρα των αεροπλάνων είναι στρογγυλά για τον ίδιο λόγο που τα φινιστρίνια σε διαστημόπλοια, σε πλοία και σε υποβρύχια είναι στρογγυλά - για να μειώνεται η συγκέντρωση τάσεων υπό την επίδραση των κύκλων πίεσης και η πιθανότητα ανάπτυξης μικροσκοπικών ρωγμών ή μακροσκοπικών θραύσεων» κατέληξε.
