Γιατί τα παράθυρα σε πλοία και αεροπλάνα δεν είναι ποτέ τετράγωνα;

Τα πλοία και τα αεροπλάνα συνήθως διαθέτουν μικρά στρογγυλά φινιστρίνια για παράθυρα, ενώ σχεδόν κάθε άλλη κατασκευή, όπως τα κτίρια και τα αυτοκίνητα, έχει τετράγωνα.

Ένας λογαριασμός στο TikTok, το @learning.with.lyrics, αποκάλυψε τον απίθανο λόγο σε ένα διασκεδαστικό βίντεο, «ντυμένο» με μουσική.

Η εξήγηση πηγαίνει πίσω στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα φορτηγά πλοία αναφέρθηκε ότι κόβονταν στα δύο. «Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε ένα τεράστιο χαλύβδινο πλοίο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ξαφνικά ραγίζει και σπάει στη μέση», αναφέρει η αφήγηση στο βίντεο.

Ο λόγος για τον οποίο τα παράθυρα είναι στρογγυλά

Σύμφωνα με το Mariners' Museum, 19 πλοία Liberty κόπηκαν στα δύο, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ζωές. Ωστόσο, το @learning.with.lyrics εξήγησε ότι η αιτία βρισκόταν στα τετράγωνα ανοίγματα.

«Σκέψου τη δύναμη που ρέει μέσα από το ατσάλι, σαν νερό σε ποτάμι», συνέχισε το βίντεο. «Μια κοφτερή γωνία 90 μοιρών δημιουργεί αναταράξεις, συγκεντρώνοντας όλη την πίεση σε ένα μικροσκοπικό σημείο».