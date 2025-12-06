Πελόπιο: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Σοκ και θλίψη προκάλεσε στο Πελόπιο του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ο αιφνίδιος θάνατος μιας 72χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε δίχως τις αισθήσεις της χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της.

Η είδηση αναστάτωσε την τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, την άτυχη γυναίκα εντόπισαν οικεία της πρόσωπα που την αναζητούσαν αλλά δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής. Όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Παρ’ όλα αυτά, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν την απαιτούμενη προανάκριση, ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής, η οποία αναμένεται να δώσει οριστικές απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 72χρονης.