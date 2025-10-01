Καιρός: Διήμερο κακοκαιρίας Πέμπτη - Παρασκευή: Πού και πότε θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

Γιώργος Τσατραφύλλιας, Γιάννης Καλλιάνος, Κλέαρχος Μαρουσάκης με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πως η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με καταιγίδες, κατά τόπους επικίνδυνες, ενώ την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα πρώτα χιόνια.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επηρεάσει σταδιακά πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα .

Το φθινόπωρο κάνει αισθητή την παρουσία του, καθώς από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται νέα, ισχυρή κακοκαιρία , η οποία θα φέρει ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Τι προβλέπει ο Γιάννης Καλλιάνος

«Μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα να μας επισκεφτεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα το οποίο θα μας επηρεάσει το διήμερο της προσεχούς Πέμπτης και Παρασκευής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 1200-1300 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα Δυτικά ηπειρωτικά ενώ μέχρι το πέρας της Πέμπτης τα φαινόμενα θα έχουν επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Την Παρασκευή το πρωί τα ισχυρά φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως το ανατολικό τμήμα του Αιγαίου ενώ ταυτόχρονα θα βρέχει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιο ήπιες όμως εντάσεις. Σταδιακά μέχρι το πέρας της Παρασκευής φαίνεται ότι το σύστημα αυτό θα παύει να μας επηρεάζει και θα μείνουν απλά κάποιες λίγες τοπικές βροχές το Σάββατο.

ΠΙΘΑΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (περίπου το πρωί της Παρασκευής εκεί). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σε άλλες πιο κεντρικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Αττική που φαίνεται ότι μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστεί και αυτή από το σύστημα αυτό με βροχές και πιθανές καταιγίδες.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 112

Υπάρχουν ραντάρ που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την κίνηση ενός πυρήνα καταιγίδων, μιας γραμμής λαίλαπας ή ακόμα και την ένταση των φαινομένων ακόμη και σε πολύ τοπικό επίπεδο.

Καλό θα ήταν επομένως, για να μην συμβεί αυτό που έγινε άσκοπα στη Δυτική Ελλάδα πριν από 2-3 μέρες, η χρήση του 112 να μην γίνεται μόνο και μόνο επειδή κάποια μοντέλα δίνουν σε προγνωστικό επίπεδο πολλά χιλιοστά βροχής σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά να δοθεί προσοχή στις περιοχές που πλησιάζουν τα έντονα φαινόμενα. Δηλαδή, ο συνδυασμός των προγνωστικών μοντέλων, ο τύπους του καιρού, η θέση του χαμηλού, η κίνηση των πυρήνων καταιγίδων και των βροχοπτώσεων αλλά και η εμπειρία των προγνωστών είναι ικανά για να γίνεται πιο σωστά η χρήση του 112.

ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ

Οι άνεμοι στα πελάγη κατά τη διάρκεια του διημέρου Πέμπτης και Παρασκευής θα πνέουν ισχυροί με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ (ειδικά την Πέμπτη). Πιθανή απότομη ενίσχυση των ανέμων ίσως υπάρξει και στην περίπτωση απότομης έναρξης μιας καταιγίδας.

ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Με βάση το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης (ECMWF), στον χάρτη από το windy.com, αποτυπώνονται με χρωματισμούς οι περιοχές που θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της Πέμπτης - Παρασκευής. Εκεί που τα χρώματα είναι κίτρινα και ειδικά πορτοκαλί τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Όπως βλέπετε θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο ήπια και πιο τοπικά, αλλού πιο γενικευμένα και πιο ισχυρά.

Πάντως η κακοκαιρία αυτή είναι μια τυπική κακοκαιρία της εποχής που κάθε χρόνο βιώνουμε, πολλές φορές. Όμως χρειάζεται μια προσοχή όταν δούμε ότι στην περιοχή μας ξεκινούν έντονα φαινόμενα», καταλήγει στην προχθεσινή του ανάρτηση στο facebook.

Πρόγνωση για την Τετάρτη

Στα ηπειρωτικά ανατολικά της Πίνδου παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 4 με 5, από βόρειες διευθύνσεις.