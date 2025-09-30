Καρέ καρέ αποστολή νερού και φαγητού με drone, σε πυροσβέστες που επιχειρούσαν αποκομμένοι στο Άνω Καστρίτσι - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Για πρώτη φορά η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας απέστειλε πόσιμο νερό και φαγητό σε πολύ δυσπρόσιτο σημείο στις 2 επιγειές ομάδες ΕΜΟΔΕ που επιχειρούσαν στην πρόσφατη πυρκαγιά στο Άνω Καστρίτσι.

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η πυρκαγιά στον ορεινό όγκο της περιοχής, ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων καθώς το σημείο του μετώπου ήταν πολύ δύσκολο στην προσέγγιση από επίγειες δυνάμεις. Όμως εκεί έπρεπε κάποια στιγμή να μεταβούν και πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ καθώς η περιοχή -όπως σε κάθε ανάλογη περίπτωση- χρειαζόταν εξασφάλιση από ενδεχόμενο αναζωπύρωσης παρά τις ρίψεις που είχαν γίνει από τα ενάερια.

Εκεί μετέβησαν κυριολεκτικά σκαρφαλώνοντας στο βουνό δύο μονάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, αφού η πρόσβαση με όχημα ήταν αδύνατη. Κάποια στιγμή όμως και ενώ επιχειρούσαν κρίθηκε αναγκαίο να λάβουν νερό και τροφή ώστε να παρατείνουν την παραμονή τους στο σημείο, για όσο χρειαστεί μέχρι να εξασφαλιστεί οτι έχει σβήσει και η τελευταία μικροεστία φωτιάς.

Τότε ανέλαβε δράση η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας και με το πανίσχυρο drone της (Matrice 350 RTK) προσάρμοσε στο ειδικό σύστημα ρίψης του drone (CZI TH4 V2) μπουκάλια νερό και στη συνέχεια και τροφή αποστέλλοντάς το υλικό σε μια απόσταση σχεδόν 1 χιλιομέτρου στον ορεινό όγκο και τις συντεταγμένες που τους έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις οι οποίες ανέμεναν στο σημείο.