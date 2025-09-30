Καρέ καρέ αποστολή νερού και φαγητού με drone, σε πυροσβέστες που επιχειρούσαν αποκομμένοι στο Άνω Καστρίτσι - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Δύο μονάδες της ΕΜΟΔΕ επιχειρούσαν σε δύσβατη περιοχή, αποκομμένοι από τα υπόλοιπα τμήματα της Π.Υ.
Για πρώτη φορά η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας απέστειλε πόσιμο νερό και φαγητό σε πολύ δυσπρόσιτο σημείο στις 2 επιγειές ομάδες ΕΜΟΔΕ που επιχειρούσαν στην πρόσφατη πυρκαγιά στο Άνω Καστρίτσι.
Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η πυρκαγιά στον ορεινό όγκο της περιοχής, ζητήθηκε η συνδρομή εναέριων μέσων καθώς το σημείο του μετώπου ήταν πολύ δύσκολο στην προσέγγιση από επίγειες δυνάμεις. Όμως εκεί έπρεπε κάποια στιγμή να μεταβούν και πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ καθώς η περιοχή -όπως σε κάθε ανάλογη περίπτωση- χρειαζόταν εξασφάλιση από ενδεχόμενο αναζωπύρωσης παρά τις ρίψεις που είχαν γίνει από τα ενάερια.
Εκεί μετέβησαν κυριολεκτικά σκαρφαλώνοντας στο βουνό δύο μονάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, αφού η πρόσβαση με όχημα ήταν αδύνατη. Κάποια στιγμή όμως και ενώ επιχειρούσαν κρίθηκε αναγκαίο να λάβουν νερό και τροφή ώστε να παρατείνουν την παραμονή τους στο σημείο, για όσο χρειαστεί μέχρι να εξασφαλιστεί οτι έχει σβήσει και η τελευταία μικροεστία φωτιάς.
Τότε ανέλαβε δράση η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας και με το πανίσχυρο drone της (Matrice 350 RTK) προσάρμοσε στο ειδικό σύστημα ρίψης του drone (CZI TH4 V2) μπουκάλια νερό και στη συνέχεια και τροφή αποστέλλοντάς το υλικό σε μια απόσταση σχεδόν 1 χιλιομέτρου στον ορεινό όγκο και τις συντεταγμένες που τους έδωσαν οι επίγειες δυνάμεις οι οποίες ανέμεναν στο σημείο.
Αποστολή νερού και φαγητού με drone της Π.Υ.
Η ενδοσυνεννόηση των μονάδων της Π.Υ.
Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ της βάσης της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αποκομμένων ψηλά στο βουνό πυροσβεστών της ΕΜΟΔΕ.
ΕΜΟΔΕ Α-1P Ο ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΜΟΔΕ Α-1P
ΕΜΟΔΕ Α-1P Ο ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ 270 ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 7 ΛΕΠΤΑ...
ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΜΟΔΕ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΛΑ.
ΕΜΟΔΕ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΟΨΗ, ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΠΑΦΗΣ.
ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΤΕ ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ,,, ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΚΑΛΩΔΙΑ-ΚΛΑΔΙΑ-ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ.
ΕΜΟΔΕ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ,,, ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΕΛΗΦΘΗ ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΜΟΔΕ...
ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ...
ΕΜΟΔΕ Α-1P ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ...
ΙΚΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ....
ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ...
Ο ΟΣΜΗΕΑ Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τον επικεφαλής της ομάδας πυρονόμο Χατζή Γεώργιο (χειριστή και εκπαιδευτή χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΠΣ),
τον αρχιπυροσβέστη Χριστόπουλο Γεώργιο (χειριστή ΜΗΕΑ), τον υπαρχιπυροσβέστη Διαμαντόπουλο Φώτη (χειριστή ΜΗΕΑ) και συστάθηκε το 2022 με έδρα την περιφερειακή διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
Τελεί υπό την διοίκηση του περιφερειακού διοικητή Δυτικής Ελλάδας και κύρια καθήκοντα της ΟΣΜΗΕΑ είναι να αναλαμβάνει αποστολές έρευνας διάσωσης-επιτήρησης ευαίσθητων περιοχών πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης μετάδοση live εικόνας στα κέντρα αποφάσεων της Δυτικής Ελλάδας και στο εθνικό συντονιστικό κέντρο στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr