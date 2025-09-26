Πάτρα: Φωτιά στο Παναχαϊκό-Επιχειρoύν εναέρια- ΦΩΤΟ

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε στο όρος Παναχαϊκό και κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστική.
Η φωτιά είναι ψηλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην πλευρά του Ανω Καστριτσίου.
Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέρια μέσα και συγκεκριμένα δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Επίγεια ενεργούν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα 2 ομάδες πεζοπόρων.
Ο καπνός ειναι ορατός από διάφορα σημεία στην πόλη.
