#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές καταιγίδες από το Σάββατο και στην Αχαΐα

Σε ποιες περιοχές θα "χτυπήσουν" τα φαινόμενα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Έκτακτο Δελτίο Καιρού ΕΜΥ Βροχές και καταιγίδες

Ειδήσεις