Παγίδα στην Πάτρα: Λίγο έλειψε να συγκρουστεί λεωφορείο με κάδο οικοδομικών υλικών στην Αγίου Ανδρέου- ΦΩΤΟ

Έντονη ανησυχία προκαλεί τους οδηγούς της Πάτρας η παρουσία κάδου με οικοδομικά υλικά στη συμβολή της οδού Αγίου Ανδρέου με τον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου.

Ο κάδος, που τοποθετήθηκε λόγω εργασιών σε παρακείμενο πολυκατάστημα το οποίο πρόσφατα κατέβασε ρολά, παραμένει στο σημείο εδώ και περίπου δεκαπέντε ημέρες, έχοντας πλέον γεμίσει ασφυκτικά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες διερχόμενων οδηγών που επικοινώνησαν με το thebest.gr, η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια. «Ο κάδος είναι μέσα στο δρόμο. Σε ώρες αιχμής είναι βέβαιο ότι θα γίνει ατύχημα», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, δεν έλειψε να σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ, το οποίο στο παρά πέντε απέφυγε τη σύγκρουση με τον κάδο, όταν άλλο αυτοκίνητο το «έκλεισε».

Η αγανάκτηση των οδηγών είναι έκδηλη, καθώς όπως επισημαίνουν, η Τροχαία πραγματοποιεί συχνά ελέγχους και βεβαιώνει παραβάσεις σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή, ωστόσο ο συγκεκριμένος κάδος παραμένει στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας ουσιαστικά την κυκλοφορία. «Τα αυτοκίνητα τα βλέπουμε, τον κάδο δεν τον βλέπουμε;» σχολιάζουν.