Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Γιώργου Παυλάκη, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του γιου του

Νέα απώλεια για την οικογένεια του operater Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ξαφνικά στις 18 Σεπτεμβρίου, στο Λιδωρίκι, όπου είχε μεταβεί για ρεπορτάζ.

Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Θανάσης Παυλάκης, στα 77 χρόνια του.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δύο μέρες μετά την ληδεία του γιου του εισήχθη με εγκεφαλικό ,στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.