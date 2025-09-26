Πάτρα: «Δεν θα επιτρέψουμε η ΕΔΕ να γίνει εργαλείο νέων αυθαιρεσιών» λένε οι δικηγόροι των κατηγορουμένων στην υπόθεση του Γηροκομείου

"Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, για την απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου και τις υπόλοιπες ελλείψεις της προανάκρισης δεν μπορεί να καταλήξει σε διαδικασία συγκάλυψης" αναφέρουν σε γραπτή τους δήλωση οι τρεις πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο νεαρών που συνελήφθησαν για εμπρησμό στη φωτιά του Γηροκομειού.

Και συνεχίζουν oι δικηγόροι Παναγιώτης Κ. Κοραντζόπουλος, Παναγιώτης Σ. Καποτάς και Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος:



"Η εξέταση του αδίκως κρατηθέντα εντολέα μας, κατέδειξε ότι, αντί να διερευνηθούν οι ευθύνες των αστυνομικών, ο μάρτυρας βρέθηκε να εξετάζεται ως κατηγορούμενος. Οι ίδιες οι παραδοχές των εξεταστών, περί δήθεν ανυπαρξίας ευθυνών στην πλευρά της αστυνομίας, καταδεικνύουν μια συστηματική προσπάθεια αποποίησης της ευθύνης και απαλλαγής των υπαιτίων.



Εμείς, με σεβασμό στους θεσμούς αλλά και με αποφασιστικότητα, δηλώνουμε:

Δεν θα επιτρέψουμε η ΕΔΕ να γίνει εργαλείο νέων αυθαιρεσιών. Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.



Τα «γρανάζια - δόντια» ενός συστήματος-τέρατος που αντί να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη κατασκευάζει ενόχους, οφείλουν να περιοριστούν και να εξουδετερωθούν.

Αυτή είναι η ευθύνη μας ως δικηγόρων, ώστε να μην ξαναβρεθεί ποτέ κανείς σε θέση να φυλακιστεί από μια κατευθυνόμενη αστυνομική προανάκριση".

Οι νεαροί προφυλακίοστηκαν και εν συνεχεία αποφυλακίστηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου.