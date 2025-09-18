Ελεύθεροι μετά από 36 ημέρες οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό Πάτρας

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά από 36 ημέρες προσωρινής κράτησης, οι δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 25 ετών, που είχαν κατηγορηθεί για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο.

Η απόφαση για την αποφυλάκισή τους ελήφθη από τον ανακριτή Πατρών, Μιχαήλ Πηλιχό, ο οποίος έκανε δεκτή την πρόταση της αρμόδιας εισαγγελέως, Δήμητρας Καπελιάρη, η οποία είχε εισηγηθεί θετικά για την απελευθέρωσή τους.

Οι δύο νεαροί είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά τη φωτιά που ξέσπασε στις 13 Αυγούστου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.