Πάτρα: Πού στηρίζεται η πρόταση του Εισαγγελέα για την αποφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου- Τι γίνεται από εδώ και πέρα

Σε τέσσερα νεότερα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δικογραφία από τους συνηγόρους υπεράσπισης, των δυο νεαρών, που έχουν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο, στηρίζεται η εισήγηση του Εισαγγελέα για την αποφυλάκισή τους.

Η πρόταση του Εισαγγελέα αναμένεται να εξεταστεί άμεσα από τον αρμόδιο Ανακριτή, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για την τύχη των δύο νεαρών, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Τα νέα στοιχεία, φέρονται να ρίχνουν διαφορετικό φως στα γεγονότα, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της αποφυλάκισης των κατηγορουμένων.

Τα στοιχεία που οδήγησαν τον Εισαγγελέα στην πρόταση αποφυλάκισής τους σύμφωνα με πληροφορίες, του thebest.gr, είναι:

· Το νέο πόρισμα που είχε ζητήσει η αναπληρώτρια Ανακρίτρια -είχε την υπόθεση στην αρχή- από την Πυροσβεστική και το οποίο, όπως και το πρώτο, αναφέρει ότι η φωτιά ξέσπασε από κηλίδωση και όχι από εμπρησμό.

· Η πραγματογνωμοσύνη του τεχνικού συμβούλου των δυο οικογενειών, Ανδριανού Γκουρμπάτση, στην οποία αναφέρεται ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από εμπρησμό, αλλά από «κηλίδωση», δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.

· Ένα έγγραφο του Δασαρχείου, που αναφέρει ότι η έκταση που κάηκε στην περιοχή του Γηροκομειού, δεν ήταν δασική αλλά αγροτική.

· Βεβαίωση της Πυροσβεστικής, ότι στο δελτίο συμβάντων, δεν δηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά ως αυτοτελής φωτιά, από τον οποιονδήποτε, είτε από πολίτη, είτε από πυροσβέστη.

Σε περίπτωση, που απορριφθεί το αίτημα αποφυλάκισης, μετά και την εισήγηση του Εισαγγελέα, τότε οι συνήγοροι υπεράσπισης Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, Παναγιώτης Καποτάς και Θεοφάνης Χριστόπουλος, θα καταθέσουν αίτημα στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Αξίζει, να αναφερθεί, ότι, αν η απόφαση του Ανακριτή είναι θετική τότε την ίδια ημέρα θα έχουμε και την αποφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου.

Σε ό, τι αφορά τη δίκη, πρόκειται για ένα ζήτημα που αναμένεται να κριθεί μετά από 4-5 μήνες καθώς η δικογραφία ακόμα είναι ανοικτή και εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία. Όταν αυτή κλείσει και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συμπεριληφθεί, ο Ανακριτής θα την στείλει στο Εισαγγελέα, ο οποίος θα την μεταβιβάσει σε ένα Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει, εάν θα παραπέφτουν οι δυο νεαροί στο ακροατήριο ή η δικογραφία θα μπει στο αρχείο.