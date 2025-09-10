Υπόθεση φωτιάς στο Γηροκομειό: Το δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής και η αίτηση αποφυλάκισης των δύο νεαρών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στο Γηροκομειό, που είχε οδηγήσει στη σύλληψη και προφυλάκιση δύο νεαρών, 25 και 21 ετών.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει την αθωότητά τους, ενώ μάρτυρες είχαν καταθέσει ότι όχι μόνο δεν έβαζαν φωτιές, αλλά αντίθετα συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Χθες, κατατέθηκε στον νέο ανακριτή το δεύτερο πόρισμα της επιτροπής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ένα έγγραφο που ξεπερνά τις 50 σελίδες.

Η έκθεση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα του πρώτου πορίσματος, σύμφωνα με τα οποία η φωτιά δεν προκλήθηκε από εμπρησμό, αλλά από «κηλίδωση», δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Η νέα έρευνα βασίστηκε σε:

-Μετεωρολογικά δεδομένα της επίμαχης ημέρας

-Ανάλυση δορυφορικών εικόνων

-Βίντεο από κοινωνικά δίκτυα

-Καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η δεύτερη εστία φωτιάς προκλήθηκε από καύτρες που μετέφερε ο άνεμος και όχι από ενέργειες των δύο νεαρών, οι οποίοι παραμένουν προφυλακισμένοι.

Μετά την κατάθεση του νέου πορίσματος, οι συνήγοροι υπεράσπισης ετοιμάζουν αίτηση αποφυλάκισης, η οποία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα, ίσως και μέχρι την Παρασκευή, υποστηρίζοντας ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να στηρίζει τις κατηγορίες σε βάρος των δύο κατηγορουμένων.







