Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν πως ενημερώθηκαν για το ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα

«Δεν είμαι ευτυχής, είμαι πολύ δυσαρεστημένος» , επαναλάμβανε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει τις ΗΠΑ εκ των προτέρων, αν και η κυβέρνησή του προειδοποιήθηκε «από τον αμερικανικό στρατό».

Η Ουάσιγκτον, σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, επέκρινε με έντονο τόνο την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει επανειλημμένα και δημόσια την δυσαρέσκειά του.

Το χτύπημα του Ισραήλ είναι το πρώτο που γίνεται στα χρονικά του Κατάρ. Αν και οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως τόσο η Ντόχα όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκαν για το επικείμενο χτύπημα, κάτι τέτοιο φαίνεται πως διαψεύδεται.

Αν και σκοπός των ισραηλινών δυνάμεων ήταν να αποδεκατιστεί η ηγεσία της Χαμάς , κατάφεραν να σκοτώσουν μόνο τον γιο του επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής του γραφείου του, 3 σωματοφύλακες, καθώς και αστυνομικό του Κατάρ .

Έξι νεκρούς άφησαν πίσω τους οι 10 βόμβες που έριξε ο στρατός του Ισραήλ στη Ντόχα , την Τρίτη.

Αν και για τον Ντόναλντ Τραμπ η εξάλειψη της Χαμάς είναι «αξιέπαινος στόχος» η επίθεση στο Κατάρ έκανε τον Αμερικανό πρόεδρο να «αισθανθεί πολύ άσχημα».

Το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, διέψευσε κατηγορηματικά πως προειδοποιήθηκε για την επιδρομή από τις ΗΠΑ.

Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι δήλωσε πως είναι δικαίωμα του Κατάρ να ανταποδώσει την επίθεση. «Το εμιράτο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε.

«Θεωρούμε πως σήμερα φθάσαμε σε σημείο καμπής. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση από όλη την περιοχή», πρόσθεσε ο ηγέτης του Κατάρ, διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του δεν θα σταματήσει να έχει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κράτος του Κόλπου, που έχει εγκατεστημένη στο έδαφός του τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί επίσης μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2012, με ανεπίσημες ευλογίες των ΗΠΑ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα για να συζητήσει την ισραηλινή επιδρομή στο Κατάρ, στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 22:00 ώρα Ελλάδας).

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7η Οκτωβρίου 2023, ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έχουν σκοτώσει πολλούς ηγέτες και κορυφαία στελέχη του κινήματος σε Γάζα, Ιράν και Λίβανο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως διέταξε την επιχείρηση μετά την επίθεση στην ανατολική Ιερουσαλήμ με 6 νεκρούς προχθές Δευτέρα.

Ο Νετανιάχου «έδωσε οδηγία σε όλα τα σώματα ασφαλείας να προετοιμαστούν για την πιθανότητα να στοχοποιηθούν οι ηγέτες της Χαμάς. Σήμερα, εξαιτίας επιχειρησιακής ευκαιρίας ο ίδιος και ο υπουργός Άμυνας (Ισραέλ Κατς) αποφάσισαν να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία αυτή», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

«Ο στρατός και η αντικατασκοπία (Σιν Μπετ) διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα εναντίον μελών της ηγεσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Έξι νεκροί στον βομβαρδισμό

Αξιωματούχος της Χαμάς διευκρίνισε πως η επιδρομή είχε στόχο «συνεδρίαση των διαπραγματευτών» του κινήματος στη Ντόχα, κατά την οποία «συζητούσαν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

«Ο εχθρός δεν κατάφερε να δολοφονήσει τα μέλη της αντιπροσωπείας που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε η οργάνωση αν και από την επίθεση σκοτώθηκαν ο γιος του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαλίλ αλ Χάγια, ο επικεφαλής του γραφείου του και 3 σωματοφύλακες, καθώς και αστυνομικό του Κατάρ.

«Το γεγονός ότι στοχοποιήθηκαν οι διαπραγματευτές, την στιγμή μάλιστα που συζητούσαν την τελευταία πρόταση του Τραμπ, επιβεβαιώνει ότι ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του δεν θέλουν να καταλήξουμε σε καμιά συμφωνία κι επιδιώκει εσκεμμένα να αποτύχουν οι διεθνείς προσπάθειες, χωρίς να σκοτίζεται για τη ζωή των αιχμαλώτων (των ισραηλινών ομήρων)», συνέχισε η Χαμάς.

Επανέλαβε τους όρους της ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός: «Τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων εναντίον του λαού μας, την πλήρη απόσυρση του στρατού κατοχής (του Ισραήλ) από τη Λωρίδα της Γάζας, αληθινή ανταλλαγή αιχμαλώτων (ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους)» και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στον θύλακο.