Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο «σοφέρ» του, Κώστας Μαρκάκης

Ένας άνθρωπος, που έζησε για πολλά χρόνια ως έμπιστος του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από τοΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή.

Πρόκειται για τον Κώστα Μαρκάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα Τετάρτης, περίπου στις 2:30, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση, στο σπίτι του, στο Ηράκλειο, αναφέρει το patris.gr. Αν και έδειχνε ότι όλα πήγαιναν καλά 4 μήνες μετά την επέμβαση και η σύζυγός του είχε μετατρέψει το σπίτι σε νοσοκομείο κυριολεκτικά, πριν από 15 ημέρες κατέρρευσε ο οργανισμός του και δεν επανήλθε.

Ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σoφέρ» του Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά έτσι τον έλεγαν ως παρατσούκλι, λόγω του γεγονότος ότι ο Ανδρέας τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί. Αλλά όχι μόνο εκεί! Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.

Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της.

Η κηδεία του Κώστα Μαρκάκη θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική.