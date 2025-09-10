«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ» - Αποδοκίμασαν τον Τραμπ όταν πήγε να δειπνήσει σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον

Ένταση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον, όταν ομάδα διαδηλωτών εισήλθε στον χώρο και φώναξε συνθήματα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τη στιγμή που εκείνος δειπνούσε με μέλη της κυβέρνησής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, όπου ο πρόεδρος Τραμπ βρέθηκε για δείπνο συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με πλάνα που κυκλοφόρησαν, μικρή ομάδα διαδηλωτών πλησίασε τον πρόεδρο και άρχισε να φωνάζει συνθήματα όπως «Free DC, free Palestine» και «ο Τραμπ είναι ο σύγχρονος Χίτλερ». Οι φωνές προκάλεσαν αποδοκιμασίες από θαμώνες του εστιατορίου, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα.