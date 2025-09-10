Γαλλία: Το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα» κάνει... ποδαρικό στον νέο πρωθυπουργό

80.000 αστυνομικοί στους δρόμους για να αντιμετωπίσει η γαλλική κυβέρνηση τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Ένα γνώριμο πρόσωπο στην Αθήνα, τον μέχρι πρότινος υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί επέλεξε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού μετά την κατάρρευση της κυβέρνησής του κι ενώ η Γαλλία δοκιμάζεται σήμερα τόσο από το κόστος δανεισμού της, όσο και από τις κινητοποιήσεις από άκρη σε άκρη της χώρας, από το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα». Λίγες ώρες αφότου το Ελιζέ γνωστοποίησε πως ο διάδοχος του Μπαϊρού θα είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, υπέρμαχος της πολιτικής κουλτούρας Μακρόν και στενός συνεργάτης του τα προηγούμενα χρόνια, ώστε «να συμβουλευτεί τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο για την έγκριση ενός προϋπολογισμού και την αξιοποίηση των συμφωνιών που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων τους επόμενους μήνες», τα επίπεδα συναγερμού στη Γαλλία παραμένουν υψηλά λόγω των σημερινών κινητοποιήσεων. Στόχος του κινήματος αποτελεί να μπλοκάρει σήμερα τα πάντα, δηλαδή τις μεταφορές, τα σχολεία και την καθημερινή ζωή, χωρίς να υπάρχει προσώρας ένα κεντρικό πρόσωπο, που να ηγείται της καμπάνιας. Σε ανάρτηση στο Χ το βράδυ της Τρίτης το κίνημα κάνει λόγο για «προσβολή» και «πρόκληση» όσον αφορά την επιλογή Λεκορνί. «Δεν ανατρέψαμε τον Μπαϊρού για να δούμε αυτό το τσίρκο να συνεχίζεται! Δεν θα εγκαταλείψουμε ΤΙΠΟΤΑ μέχρι να πέσει αυτό το σάπιο σύστημα!» προστίθεται στο μήνυμα.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="fr" dir="ltr"> HONTE ABSOLUE <br><br>Sébastien Lecornu nommé Premier ministre.<br><br> Une insulte de plus.<br> Une provocation de trop.<br><br>Nous n’avons pas renversé Bayrou pour voir ce cirque continuer !<br><br> DÉPUTÉS : votez IMMÉDIATEMENT la CENSURE.<br> CITOYENS : restons debout, organisés, prêts à… <a href="https://t.co/rGYFkbrHkw">pic.twitter.com/rGYFkbrHkw</a></p>— Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) <a href="https://twitter.com/bloquonstout/status/1965479919007531349?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε άλλα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο προτρέπουν τους υποστηρικτές του κινήματος «Αποκλείστε τα πάντα» να μπλοκάρουν την περιφερειακή οδό του Παρισιού, τον πιο πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Ευρώπης με 1,2 εκατομμύρια οχήματα την ημέρα, αλλά και να σαμποτάρουν την ηλεκτροδότηση σε ορισμένους σταθμούς του μετρό και των τρένων, τη στιγμή που χρήστες των κοινωνικών δικτύων προτείνουν και πιο συμβολικές δράσεις, όπως η κάλυψη ακροδεξιών εφημερίδων στα περίπτερα με αριστερές. Ήδη, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες προβλέπουν αναταραχές σήμερα, αλλά όχι «παλιρροιακό κύμα», σύμφωνα με τη Le Monde, εκτιμώντας ότι η κινητοποίηση που διοργανώνει το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα» θα μπορούσε να αριθμήσει έως και 100.000 συμμετέχοντες, με ισχυρή προσέλευση να αναμένεται σε προπύργια της αριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως οι περιοχές της Νάντης, της Ρεν και της Λυών. Η προβολή ως προς τη μαζικότητα της σημερινής κινητοποίησης προέκυψε με βάση τις προπαρασκευαστικές γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με πολλούς αναλυτές να θεωρούν πως πρόκειται για την μεγαλύτερη κρίση της προεδρικής θητείας Μακρόν, πέρα και πάνω και από τα «Κίτρινα Γιλέκα».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="fr" dir="ltr"> DEMAIN PARIS S’ENFLAMME <br><br>Assez de l’arrogance, assez du mépris, assez des sacrifices toujours imposés aux mêmes !<br><br>Le <a href="https://twitter.com/hashtag/10septembre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#10septembre</a> sera un jour de rupture : partout dans la capitale, la colère s’exprimera.<br><br> Rien ni personne n’arrêtera ce raz-de-marée populaire.<br><br> Ils… <a href="https://t.co/YIbzuvvvg7">pic.twitter.com/YIbzuvvvg7</a></p>— Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) <a href="https://twitter.com/bloquonstout/status/1965465970907947379?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κομβικό στοιχείο για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία συνιστά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, η πολιτική ατμόσφαιρα, με δεδομένο μάλιστα ότι το κίνημα «Αποκλείστε τα πάντα» έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό την καθοδήγηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, αν και δεν ξεκίνησε με αυτήν την ταυτότητα. Ωστόσο, η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA) φέρονται να ηγούνται των γενικών συνελεύσεων, στις οποίες κατά τη Le Monde φέρονται να συμμετέχουν συνδικαλιστές (κυρίως από την CGT και την Solidaires), φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές, όπως και μέλη της Extinction Rebellion και της Soulèvements de la Terre. Υπό αυτό το πρίσμα, οι γαλλικές Αρχές προετοιμάζονται ήδη για διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σε αυτοκινητόδρομους και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και διυλιστήρια, την στιγμή που ο Αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νούνιεζ τόνισε ότι μια «εξαιρετική» ανάπτυξη σχεδόν 80.000 δυνάμεων ασφαλείας σε όλη τη χώρα έχει προγραμματιστεί για σήμερα και ότι οι αρχές θα «επέμβουν συστηματικά» για την άρση τυχόν αποκλεισμών.