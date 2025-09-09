Ο Μακρόν διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όρισε νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, μέχρι πρότινος υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, διαδεχόμενο τον παραιτηθέντα Φρανσουά Μπαϊρού, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Με την απόφαση αυτή, ο Λεκορνί γίνεται ο πέμπτος κατά σειρά πρωθυπουργός της Γαλλίας σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Ο νέος πρωθυπουργός αναλαμβάνει εν μέσω μιας δύσκολης πολιτικής συγκυρίας, καθώς καλείται να διασφαλίσει την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, στο οποίο η κυβέρνηση δεν έχει εξασφαλισμένη πλειοψηφία.

Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Από τους βασικούς υποψήφιους για την πρωθυπουργία, ο Λεκορνί φέρεται ικανός να σχηματίσει άμεσα μια σταθερή κυβέρνηση – κάτι κρίσιμο, καθώς ο πρόεδρος Μακρόν αναμένεται να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, δεδομένου ότι προγραμματίζονται απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία την Τετάρτη (10/9) και την Πέμπτη (18/9), σε ένα ήδη τεταμένο κοινωνικό κλίμα.

Όπως ανέφερε πρόσφατα το Politico, «ο 39χρονος Λεκορνί είναι ο μόνος υπουργός που έχει παραμείνει στην κυβέρνηση από τότε που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη για πρώτη φορά το 2017».

Ο Λεκορνί μπήκε στην πολιτική από πολύ νεαρή ηλικία: σε μόλις 19 ετών έγινε ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός στην ιστορία της Γαλλίας. Στη συνέχεια εξελέγη δήμαρχος του Βερνόν στη Νορμανδία, ενώ υπήρξε για αρκετά χρόνια στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, της κεντροδεξιάς παράταξης των Ζακ Σιράκ και Νικολά Σαρκοζί, προτού προσχωρήσει στο πλευρό του Εμανουέλ Μακρόν το 2017 και αρχίσει να αναλαμβάνει κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Από τον Μάιο του 2022, ως υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της νέας αμυντικής πολιτικής της Γαλλίας, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και άλλες διεθνείς κρίσεις. Έχει αναδειχθεί σε βασικό εκπρόσωπο της στρατηγικής ανασύνταξης των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων και του εθνικού «επανεξοπλισμού», γεγονός που έχει ενισχύσει σημαντικά το πολιτικό του κεφάλαιο τόσο εντός όσο και εκτός Γαλλίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές από τις δημόσιες παρεμβάσεις του κάνει αναφορές στον Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ διατηρεί καλές σχέσεις με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος επίσης θεωρείται πολιτικά ανερχόμενος.