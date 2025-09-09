Ιπποκράτειο: Ο γιατρός της καρδιοχειρουργικής παζάρευε φακελάκι - Από τις 5.000 στα 3.000 ευρώ

Νέες αποκαλύψεις για το φακελάκι που ζήτησε ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο συνελήφθη από τις Αρχές, καθώς φέρεται να ζήτησε και να έλαβε χρήματα από συγγενή ασθενούς για τη μετεγχειρητική φροντίδα μετά από επέμβαση ανοικτής καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο γιατρός αρχικά απαίτησε 5.000 ευρώ, αλλά τελικά παρέλαβε 3.000 ευρώ από τη σύζυγο ενός 60χρονου ασθενούς.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, για επαναλαμβανόμενη πρακτική του, με τον γιατρό να επικαλείται οικογενειακά έξοδα.

Σημειώνεται πως ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής έκανε… σκόντο στο ποσό που ζήτησε, λαμβάνοντας τελικά 3.000 ευρώ έναντι των 5.000 ευρώ, διότι ο ασθενής είχε έρθει συστημένος από άλλο γιατρό, γνωστό του διευθυντή.

Εκτιμάται πως μέρος των χρημάτων θα δινόταν στον γνωστό του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την καταγγελία την έκανε η σύζυγος του ασθενούς. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά ηλικίας 25 – 30 ετών.

Όλη η οικογένεια μένει στην Αρτέμιδα.