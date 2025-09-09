Σεισμός Εύβοια: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε λέει ο Παπαζάχος

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστα Παπαζάχο, ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και έγινε αισθητός και στην Αττική, προήλθε από άγνωστο ρήγμα. Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καμία σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά του ρήγματος ή το μέγεθός του.

«Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ρήγμα, δεν ξέρουμε τις διαστάσεις. Είναι μια περιοχή με χαμηλή σεισμικότητα με κανονικά και πλαγιοκανονικά τμήματα που οφείλονται στο τέντωμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι οι τυπικοί σεισμοί της Εύβοιας με 5 Ρίχτερ» είπε ο κ. Παπαζάχος.

Ο ίδιος εξέφρασε, μάλιστα, την άποψη ότι «ακόμα και αν γινόταν ένα 5,8 την περιοχή δεν θα είχε επιπτώσεις στο λεκανοπέδιο. Θα ήταν πιο ενοχλητικός, ναι, αλλά ο θαλάσσιος χώρος, το μεγάλο βάθος, η απόσταση από το λεκανοπέδιο θα μείωνε τις επιπτώσεις». Γράψτο με άλλα λόγια