Σεισμός στην Εύβοια: Ο λόγος που έγινε τόσο αισθητός στην Αττική

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια , καθώς όπως είπε η σεισμική δραστηριότητα είναι φυσιολογική, ενώ εξήγησε για ποιο λόγο ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική αλλά και σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Ο Κώστας Παπαζάχος, σημείωσε πως ο σεισμός στην Εύβοια: «Ήταν κοντά στην Αθήνα από Βόρεια Προάστια μέχρι τον Πειραιά, η απόσταση ήταν από 25 χιλιόμετρα μέχρι τα 50. Το λεκανοπέδιο ήταν πολύ κοντά στο επίκεντρο και για αυτό έγινε αισθητός».

«Για να έχετε μια εικόνα οι επιταχύνσεις που που δέχτηκε η Αττική ήταν 1,5 με 2 βαθμούς της κλίμακας G, πολύ μικρότερη από αυτή που έχουν σχεδιαστεί τα κτήρια και γι’ αυτό δεν είχαμε φθορές» συμπλήρωσε.

«Ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και για αυτό έγινε αντιληπτό χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε μετασεισμούς και γι’ αυτό ανακοινώσαμε ότι θα γίνουν και άλλοι σεισμοί. Ένας σεισμός 5,2 R μπορεί να φέρει και άλλον σεισμό 4 με 4,5 ρίχτερ. Πόσω μάλλον που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο βασικός σεισμός γιατί είναι μια περιοχή που δεν έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και δεν φιλοξενεί μεγάλα ρήγματα» σημείωσε. Στη συνέχεια μίλησε για τους μετασεισμούς που έχουν σημειωθεί στην περιοχή λέγοντας πως: «Έχουν καταγραφεί πάρα πολύ μετασεισμοί είναι σίγουρα 20 ανιχνεύσιμοι, αλλά μπορεί να είναι εκατοντάδες αλλά να μην έχουν ανιχνευτεί. Αυτοί που έχουν γίνουν αντιληπτοί είναι 5 με 6».