Εύβοια: Μπαράζ μετασεισμών μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ

Αν και ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική, τα ξημερώματα της Τρίτης, ανησύχησε τους κατοίκους, οι σεισμολόγοι είναι άκρως καθησυχαστικοί.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό μόνο σε μία επιχείρηση της Εύβοιας, κοντά στα Νέα Στύρα. Ειδικά κλιμάκια αναμένεται να κάνουν ελέγχους μέσα στην ημέρα ώστε να καταγραφούν όλες οι ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως η δόνηση είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χλμ δυτικά βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και πολλές άλλες περιοχές της Αττικής.

Ο πρώτος σεισμός έγινε γύρω στις 00:27 και μετά σημειώθηκαν περίπου 25 μετασεισμοί μεγέθους από 1,3 Ρίχτερ έως 2,8 Ρίχτερ.