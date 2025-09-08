Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου

9 Σεπτεμβρίου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τους Αγίους Ιωακείμ και Άννα, Θεοπατέρες τους Δικαίους.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Σεβηριανός ο Μεγαλομάρτυρας

Η Μνήμη της Γ Αγίας Οικουμενικής Συνόδου

Ο Άγιος Κιαράν

Ιωακείμ και Άννα

Ο Ιωακείμ, γιος του Ελιακείμ από τη φυλή του Ιούδα και απόγονος του Δαβίδ, ήταν σύζυγος της Αγίας Άννας και πατέρας της Παναγίας.

Η ιστορία του Ιωακείμ και της Άννας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Το ζεύγος δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Οι προσευχές τους ήταν επίμονες, και χρόνιες. Κατά τα λεγόμενα των γραφών, έγιναν γονείς σε προχωρημένη ηλικία, φέρνοντας στην ζωή την Θεοτόκο Μαρία.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Άννα.

Ιωακείμ, Ιωακειμία

Κιαράν, Κιάρα