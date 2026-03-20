Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία

Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το επίκεντρο να βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζαχάρως Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε σε αρκετές περιοχές όπως την Πάτρα, τον Πύργο, την Κυπαρισσία και την Καλαμάτα, σύμφωνα με αναφορές.