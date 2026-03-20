Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία

Ο σεισμός καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με επίκεντρο κοντά στη Ζαχάρω
Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το επίκεντρο να βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζαχάρως Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε σε αρκετές περιοχές όπως την Πάτρα, τον Πύργο, την Κυπαρισσία και την Καλαμάτα, σύμφωνα με αναφορές.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην Ζαχάρω, μια περιοχή με πληθυσμό 5.800 κατοίκους. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 92 χιλιόμετρα νότια της Πάτρας, μια πόλη με πληθυσμό 168.000 κατοίκους.
Η δόνηση έγινε αισθητή στις 03:49:44, χωρίς αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Το γεγονός ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα, τον καθιστά περισσότερο αισθητό στην περιοχή, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για ενδεχόμενη περαιτέρω σεισμική δραστηριότητα.
