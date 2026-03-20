Αιτωλοακαρνανία: Εγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές λόγω του χιονιά στα ορεινά

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά της Αιτωλοακαρνανίας, οδήγησαν την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο να επέμβουν το βράδυ της Πέμπτης (19/03), για το άνοιγμα δρόμων αλλά και τον απεγκλωβισμό ενός λεωφορείου, που μετέφερε μαθητές!

Οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας μέχρι τα όρια του νομού με την Ευρυτανία και η Πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε την συνδρομή της Πολιτικής προστασίας. Μηχανήματα της υπηρεσίας έφτασαν στην περιοχή και προχώρησαν σε αποχιονισμο των δρόμων και ρίψη αλατιού καθώς υπήρχε παγετος.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση σύμφωνα με το ertnews ένα λεωφορείο που κινούνταν στην περιοχή, ακινητοποιήθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση των υπηρεσιών προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει με ασφάλεια το δρομολόγιο του.