Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια- Μεταξύ Σχοινιά και Στύρων το επίκεντρο- Στο πόδι και η Αθήνα

Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε στην περιοχή των Νέων Στύρων Εύβοιας στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα, ενώ ταρακούνησε την Χαλκίδα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση εκδηλώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 2,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς ενώ αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ.

Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ανέφερε πως επικοινώνησε με πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.