Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια- Μεταξύ Σχοινιά και Στύρων το επίκεντρο- Στο πόδι και η Αθήνα

Στην περιοχή των Νέων Στύρων το επίκεντρο
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε στην περιοχή των Νέων Στύρων Εύβοιας στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα.
Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα, ενώ ταρακούνησε την Χαλκίδα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση εκδηλώθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σχοινιά και Στύρων Ευβοίας. Συγκεκριμένα, το επίκεντρο εντοπίζεται στα 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Στύρων και το εστιακό βάθος στα 2,3 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα, πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς ενώ αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ.
Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ανέφερε πως επικοινώνησε με πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.
«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr