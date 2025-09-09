Σεισμός στην Εύβοια: Νύχτα ανησυχίας αλλά χωρίς ζημιές και τραυματισμούς

Νύχτα ανησυχίας έζησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 13,6 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια».

Ωστόσο, με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημείωσε πως «η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχραιμοι.

Περίπου 25 μετασεισμοί σε πέντε ώρες

Μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Τόσο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, όσο και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με δηλώσεις τους το πρωί της Τρίτης συμφώνησαν ότι αφενός είναι πιθανό να υπάρξει μετασεισμός έως και 4 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ και αφετέρου ότι η δόνηση της Δευτέρας δεν είναι πιθανό να ενεργοποιήσει άλλο κοντινό ρήγμα.



Λέκκας: Μικρές πιθανότητες να διεγερθεί η περιοχή του Ωρωπού

Μιλώντας στην ΕΡΤ και τον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εκτίμησε ότι «η μέρα θα πάει αρκετά καλά πιστεύω» προσθέτοντας ότι «πιθανότατα να έχουμε μετασεισμούς μικρούς μεγέθους, ενδεχομένως να έχουμε και μετασεισμό 4 Ρίχτερ».

Όπως είπε για το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της επιτροπής σεισμικού κινδύνου που συνεδρίασε μετά τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, είπε ότι «όλοι συμφωνήσαμε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε περιοχή όχι μεγάλης σεισμικότητας καθώς δεν έχουν καταγραφεί ιστορικά μεγαλύτεροι σεισμοί. Η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει σεισμικές εστίες μεγάλου μεγέθους».

«Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, δεν είναι σύνθετα γιατί διαπιστώσαμε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε σε περιοχή χωρίς υψηλή σεισμικότητα και στην ενόργανη περίοδο και στα ιστορικά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας εξηγώντας ότι «ήταν μεγάλη ένταση σε περιοχές του Λεκανοπεδίου γιατί ήταν επιφανειακός, ήταν κοντά σε πυκνό οικιστικό ιστό και τα ψηλά κτήρια κουνήθηκαν περισσότερο. Το βουητό έχει να κάνει με το ότι ήταν κοντά το επίκεντρο άρα ένα σύνολο σεισμικών κυμάτων μετατρέπεται σε ηχητικά κύματα».