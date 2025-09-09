Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος φέρεται να σχεδίαζε την πώληση ακόμη και τοιχογραφίας

Σοκ έχει προκαλέσει σε ολόκληρη τη χώρα η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο Μέγα Σπήλαιο, με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής και έναν ακόμη μοναχό να συλλαμβάνονται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο φέρεται να διακινούσε πολύτιμα ιερά κειμήλια ανυπολόγιστης αξίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως, όταν οι δύο μοναχοί συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες επί μήνες ότι πολύτιμες εικόνες και θρησκευτικά αντικείμενα έβγαιναν παράνομα από τη Μονή.

Η έρευνα επιβεβαιώθηκε όταν μια αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια αγοραστής και διαπραγματεύτηκε την αγορά κειμηλίων έναντι 200.000 ευρώ.

Πολύτιμα κειμήλια σε κίνδυνο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο μοναχοί φέρονται να είχαν αφαιρέσει από τη Μονή αντικείμενα μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας, όπως βυζαντινές εικόνες, παλιά χειρόγραφα και ιερά σκεύη, μερικά εκ των οποίων χρονολογούνται πριν την Επανάσταση του 1821.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο Ιερά Ευαγγέλια του 18ου αιώνα (1761 και 1737). Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν στην κατοχή του ηγούμενου βυζαντινή εικόνα μεγάλης αξίας, που είχε κλαπεί από τη Σπάρτη, ενώ ερευνάται αν υπάρχουν και άλλα κλεμμένα αντικείμενα.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο αριθμός των κειμηλίων που έχουν εξαφανιστεί από τη Μονή είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είχε αρχικά καταγραφεί, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού συνεχίζει την εξέταση των κατασχεθέντων ευρημάτων.

«Μπορούμε να ξηλώσουμε και τοιχογραφία»

Στις τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ., ακούγεται ένας από τους εμπλεκόμενους να δηλώνει πως «μπορούμε να ξηλώσουμε και ολόκληρη τοιχογραφία» από το μοναστήρι για να την πουλήσουν.

Η δράση του κυκλώματος ήταν καλά οργανωμένη. Ο κύριος συνεργάτης των μοναχών, ένας άνδρας με παρελθόν στην αρχαιοκαπηλία, λάμβανε αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης και είχε επαφές με δημοπρατικούς οίκους σε Γερμανία και Κύπρο, μέσω των οποίων μπορούσε να διακινεί τα κειμήλια στο εξωτερικό ή να φέρνει σπάνια αντικείμενα στην Ελλάδα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Το καθοριστικό ραντεβού για την αγοραπωλησία δόθηκε έξω από τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα. Εκεί, ο ηγούμενος και ο βοηθός του παρουσίασαν τα δύο Ευαγγέλια και τις εικόνες, έτοιμοι να τα πουλήσουν έναντι 200.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα:

ο ηγούμενος της Μονής

ο μοναχός βοηθός του

ένας ενεχυροδανειστής και η σύζυγός του

δύο ακόμη άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, μεταξύ των οποίων ένας κτηνοτρόφος από την Κορινθία.

Όλοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Κορινθίας, όπου ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν.



Η αντίδραση της Μητρόπολης

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, ο οποίος λειτουργούσε στην Κόρινθο την ώρα της επιχείρησης, βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλό σοκ, καθώς υπήρξε πρώην ηγούμενος της συγκεκριμένης Μονής και γνώριζε σε βάθος τα κειμήλιά της.

Μετά τις συλλήψεις, η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι οι δύο μοναχοί τίθενται σε αργία, ενώ αντικαταστάθηκαν άμεσα τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο ίδιος ο Μητροπολίτης.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη κάλεσε τους πιστούς να στηρίξουν τη Μονή με προσευχή, υπογραμμίζοντας ότι το νέο συμβούλιο θα αναλάβει να προστατεύσει την πνευματική και ιστορική κληρονομιά του μοναστηριού.



Τι υποστηρίζει η οικογένεια του ηγούμενου

Ο αδελφός του ηγούμενου αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, εκφράζοντας την αδυναμία του να πιστέψει τις κατηγορίες:

«Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ο αδελφός μου ήταν πάντα αφοσιωμένος στο Μέγα Σπήλαιο και προστάτευε τα κειμήλια. Ελπίζω να αποδειχθεί η αλήθεια», δήλωσε, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να έχει παγιδευτεί.



Η επόμενη μέρα

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, με στόχο να εντοπιστούν όλα τα κειμήλια που πιθανόν έχουν εξαχθεί στο εξωτερικό.

Παράλληλα, αναμένεται νέα καταμέτρηση των αντικειμένων της Μονής, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση της κλοπής.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα ενδέχεται να είχε πολυετή δράση, με διακλαδώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.





