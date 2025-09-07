Αυτή είναι η νέα «μόδα» στις κλοπές -Τι αρπάζουν από τα αυτοκίνητα και γιατί

Σύμφωνα με στοιχεία από χώρες της Ε.Ε., οι κλέφτες αυτοκινήτων στρέφονται συστηματικά σε μία νέα τακτική, καθώς επικεντρώνονται στην αφαίρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων αντί για την κλοπή ολόκληρου του αυτοκινήτου.

Διάφορες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί κατά διαστήματα αναφέρουν ότι οι κλοπές αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο τώρα φαίνεται πως επικρατεί μία νέα τακτική μεταξύ των «επαγγελματιών» του είδους, οι οποίοι εγκαταλείπουν σταδιακά την κλοπή ολόκληρων οχημάτων, και επικεντρώνονται αντιθέτως σε πολύτιμα εξαρτήματα.

Όλο και πιο συχνά, στόχος των συμμοριών γίνονται συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού. Το σύστημα που είναι το πιο δημοφιλές μεταξύ των κλεφτών είναι το προσαρμοζόμενο cruise control, και συγκεκριμένα τα ραντάρ που βρίσκονται «κρυμμένα» στη μάσκα του αυτοκινήτου.

Μάλιστα οι αναφορές σημειώνουν ότι οι πιο δεξιοτέχνες άρπαγες χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να αποσυναρμολογήσουν τους εν λόγω μηχανισμούς. Το κόστος αντικατάστασης ενός τέτοιου αισθητήρα αγγίζει κατά μέσο όρο τα 2.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά ακόμη και τα 4.000 ευρώ.

Εκτός από τα ραντάρ, έχουν γίνει στόχος και τα φωτιστικά σώματα -ειδικά των premium αυτοκινήτων-, των οποίων τα LED φανάρια κοστίζουν έως και 700 ευρώ το καθένα. Μαζί με τα φανάρια, συχνός στόχος των κλεφτών αποτελούν και οι καταλύτες, οι οποίοι κατατάσσονται τρίτοι στη λίστα με τα προτιμώμενα εξαρτήματα, καθώς περιέχουν πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα (λευκόχρυσος) και το ρόδιο.

Εξίσου συχνές είναι οι κλοπές αερόσακων, καθισμάτων και συστημάτων πολυμέσων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 2024 καταγράφηκε μείωση των συνολικών κλοπών οχημάτων στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, οι κλοπές μεμονωμένων εξαρτημάτων παρουσιάζουν αύξηση.

Ο πιθανότερος λόγος είναι ότι το εμπόριο ανταλλακτικών είναι πιο επικερδές για τα εγκληματικά κυκλώματα, αφού η αποσυναρμολόγηση ενός αυτοκινήτου και η πώληση των μερών του ξεχωριστά αποδίδει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από την πώληση του οχήματος ως σύνολο.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να πέσουν θύμα κλοπής, οι οδηγοί μπορούν να λάβουν ορισμένα προληπτικά μέτρα, όπως η στάθμευση σε καλά φωτισμένες τοποθεσίες και η εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων.

ΠΗΓΗ carandmotor.gr