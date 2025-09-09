Έρευνα σε βάθος για το σοκαριστικό λάθος μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική

Το σοκαριστικό συμβάν σημειώθηκε στην ιδιωτική κλινική Ευρωκλινική Αθηνών, όπου 67χρονος καρκινοπαθής έλαβε μικρή ποσότητα ασύμβατου αίματος, χωρίς καν να χρειάζεται μετάγγιση.

Όπως και στο περιστατικό του Τζανείου τον περασμένο Ιούνιο, το λάθος αποκαλύφθηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί τραγωδία.

Πρόκειται για ασθενή που μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, καθώς η σύζυγός του και συνοδός άλλου ασθενούς εντόπισαν αμέσως το λάθος στη κλινική και ειδοποίησαν το προσωπικό, το οποίο διέκοψε τη διαδικασία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μάλιστα, το αίμα το οποίο μεταγγίστηκε στον άτυχο ασθενή, ήταν πολύ λιγότερο από 40 ml, γεγονός που συνέβαλε ώστε ο ασθενής να μην παρουσιάσει παρενέργειες.

Έλεγχος από την Αιμοδοσία έως τη μετάγγιση, από το ΕΚΕΑ

Ο έλεγχος που θα φέρει στο φως όλα τα πραγματικά περιστατικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ειδικό κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) έσπευσε από το απόγευμα της Δευτέρας (8/9/2025) στην κλινική, ενώ αναμένεται να συνεχίσει τον έλεγχο και το πρωί της Τρίτης, συλλέγοντας στοιχεία για να αποκαλυφθεί βήμα-βήμα τι συνέβη.

Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Έλενα Τσαγκάρη, σε δηλώσεις της στο iatropedia.gr, εξηγεί ότι ο έλεγχος δεν θα αφήσει καμία πτυχή στο σκοτάδι: «Θα γίνει έλεγχος στην κυριολεξία από το μηδέν, από την αιμοδοσία μέχρι τη φλέβα του ασθενούς. Τι τηρήθηκε, τι δεν τηρήθηκε, γιατί και από ποιον. Όταν ολοκληρωθεί, τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν δημόσια», ανέφερε συγκεκριμένα και πρόσθεσε: «Με εντολή του Υπουργού Υγείας, βρεθήκαμε αυθημερόν στην Ευρωκλινική και την Τρίτη το πρωί θα έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο ελέγχων. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα σε δύο, το πολύ τρεις μέρες, θα έχουμε το τελικό πόρισμα και θα ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί κι αν έχουν τηρηθεί ή όχι τα αυστηρά πρωτόκολλα που ακολουθούνται στις μεταγγίσεις».

Το χρονικό του νέου ιατρικού λάθους

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν μια 27χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε στον 67χρονο ασθενή με καρκίνο, αίμα ασύμβατης ομάδας αίματος, το οποίο προοριζόταν για τον ασθενή που νοσηλευόταν σε διπλανό κρεβάτι.

Χάρη στα αντανακλαστικά των δύο γυναικών που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον θάλαμο νοσηλείας, η διαδικασία διακόπηκε γρήγορα, ενώ η σύζυγος του ασθενούς κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση.

Το νέο περιστατικό, πάντως, με τον ασθενή που βρέθηκε στο επίκεντρο ιατρικού σφάλματος, ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, όπως η περίπτωση του Τζανείου.

Η ελάχιστη ποσότητα του ασύμβατου αίματος που έλαβε δεν κατάφερε να βλάψει τα ζωτικά όργανά του, ούτε να του προκαλέσει οξεία αιμολυτική αντίδραση, που οδηγεί σχεδόν πάντα στον θάνατο.

Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Έλενα Τσαγκάρη, ξεκαθάρισε:

«Σε όλα τα νοσοκομεία μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και έχει συμβεί σε όλες τις χώρες και στη Βρετανία και στις ΗΠΑ και παντού. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια των ασθενών. Είτε είναι σε ιδιωτικό είτε στο δημόσιο νοσοκομείο -όπως έγινε πρόσφατα με το Τζάνειο- δεν έχει σημασία καθόλου».

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη ΜΑΦ για παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του και επικοινωνεί, ενώ παραμένει υπό συνεχή ιατρικό έλεγχο.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθησαν η νοσηλεύτρια και δύο γιατροί που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Οι τρεις κατηγορούνται για έκθεση και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής Αμπελοκήπων.

Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής

Η διοίκηση της Ευρωκλινικής αναγνώρισε το σφάλμα, με ανακοίνωσή της, στην οποία τονίζει:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές».

Το περιστατικό με τη λάθος μετάγγιση σε 62χρονη στο Τζάνειο

Το νέο περιστατικό θύμησε σε όλους το πρόσφατο τραγικό λάθος, βοηθού νοσηλευτή, στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

Τον περασμένο Ιούνιο, μια 62χρονη γυναίκα, που νοσηλευόταν μετά από ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέκυψε ύστερα από μετάγγιση αίματος ασύμβατης ομάδας – ενώ, το πιο σοκαριστικό, ήταν πως και στην περίπτωση αυτή δεν χρειαζόταν καν μετάγγιση.

Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ παραδέχεται ότι το περιστατικό εκείνο ήταν πρωτοφανές και να που τώρα επαναλαμβάνεται:

«Τριάντα χρόνια στο χώρο έχω δει πολλά. Και παραβίαση πρωτοκόλλων και ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Αλλά να δώσουν αίμα σε άνθρωπο που δεν χρειαζόταν μετάγγιση είναι ακραίο».

Τι μπορεί να προκαλέσει η μετάγγιση με λάθος ομάδα αίματος

Η μετάγγιση ασύμβατου αίματος μπορεί να προκαλέσει οξεία αιμολυτική αντίδραση. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός αντιδρά καταστροφικά στο ξένο αίμα, με πυρετό, ρίγος, δυσκολία στην αναπνοή, πτώση της αρτηριακής πίεσης, αιματουρία, ακόμα και νεφρική ή πολυοργανική ανεπάρκεια.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να χάσει τη ζωή του μέσα σε λίγες ώρες.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι διαδικασίες ελέγχου και ταυτοποίησης είναι από τις πιο αυστηρές στην ιατρική πράξη.

