Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που τα 5,2 Ρίχτερ πιάνουν στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ

Δείτε βιντεο
Στον αέρα και συγκεκριμένα στην έναρξη της εκπομπής, έπιασε τους δημοσιογράφους του ERTNews ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Εύβοια .
Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr