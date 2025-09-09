Νέα κατάθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να δώσει νέα κατάθεση η Ειρήνη Μουρτζούκου, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 15μηνων Παναγιωτάκη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών, η οποία κατέληξε ότι το βρέφος έχασε τη ζωή του από ασφυξία, ανατρέποντας τα προηγούμενα πορίσματα που απέδιδαν τον θάνατο σε παθολογικά αίτια.

Μετά τα νέα δεδομένα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών επικοινώνησε με την αρμόδια εισαγγελέα, ζητώντας να ληφθεί εκ νέου κατάθεση από τη Μουρτζούκου, η οποία βρίσκεται ήδη προφυλακισμένη για την ομολογία της σχετικά με τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών.

Παρά ταύτα, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νέα κατάθεση αναμένεται να κληθεί να δώσει και η μητέρα του παιδιού.