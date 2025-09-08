«Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό» επιμένει η μητέρα του Παναγιωτάκη

Με την Ειρήνη Μουρτζούκου να αφήνει υπονοούμε τις τελευταίες ημέρες, ότι μπορεί η μητέρα του μικρού Παναγιώτη να ευθύνεται για τον θάνατό του και όχι εκείνη, τις επόμενες ημέρες η μαμά του άτυχου παιδιού αναμένεται να κληθεί να καταθέσει στο Ανθρωποκτονιών, για τα μοιραία γεγονότα.

Ο μικρός Παναγιώτης, σύμφωνα με το νέο πόρισμα για το θάνατό του, έπεσε θύμα δολοφονίας και ο θάνατός του οφείλεται σε ασφυξία. Μέσα στο σπίτι, τις τελευταίες στιγμές του παιδιού, βρίσκονταν η μητέρα του και η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία όμως, αρνείται κατηγορηματικά ότι πείραξε το μικρό αγόρι. Αφήνει ξεκάθαρες αιχμές δηλαδή, για την μητέρα του παιδιού…

«Αυτές οι δύο ξέρουν τι έγινε με το παιδί», είπε ο πατέρας του μικρού Παναγιώτη.

Όπως είπε ο δικηγόρος της μητέρας του αγοριού «η Ειρήνη δημοσίως έχει δηλώσει ότι ήταν οι δύο γυναίκες, αλλά στο δωμάτιο με τον Παναγιώτη ήταν μόνο αυτή».

Σύμφωνα με τον κύριο Ντούγκα, η Μουρτζούκου προσπαθεί να ρίξει αλλού την ευθύνη «ή γιατί θέλει να εκδικηθεί την εντολέα μου γιατί είχαν δώσει τέλος στη σχέση τους ή για να μην χαλάσει τις σχέσεις με την γιαγιά του παιδιού».