Δικηγόρος Ειρήνης Μουρτζούκου: «Θα εκπλαγείτε με όσα θα πει για τον Παναγιωτάκη»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, παρουσία της 24χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών.

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων ΤΟ ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψε στο Live News ότι, σύμφωνα με το νέο πόρισμα των ιατροδικαστών, ο θάνατος του βρέφους δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια, αλλά σε ασφυξία, δείχνοντας ξεκάθαρα εγκληματική ενέργεια.

Ασφυκτικός ο θάνατος – Αποκλείστηκε κάθε παθολογική αιτία

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η αρχική αιτία θανάτου –ιογενής λοίμωξη του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού– δεν επιβεβαιώθηκε από κανένα ιατροδικαστικό ή ιστοπαθολογικό εύρημα. Επίσης, η τοξικολογική εξέταση απέκλεισε δηλητηρίαση ή θάνατο από μηχανικά, ηλεκτρικά ή άλλα αίτια.

Το τελικό συμπέρασμα είναι πως η ασφυξία είναι η πλέον συμβατή αιτία θανάτου του Παναγιώτη, με βάση τα ευρήματα που παρουσιάζονται.

Αμφισβήτηση της θεωρίας «υπό ωρών υποξίας»

Το πόρισμα απορρίπτει και τον ισχυρισμό περί «υπό ωρών υποξίας» που αναφερόταν προηγουμένως από τον ιατροδικαστή Α. Γκότση. Οι τρεις ιατροδικαστές της Τριμελούς Επιτροπής υπογραμμίζουν ότι τέτοια χρονολόγηση δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά, ούτε προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιστοπαθολογικό πόρισμα της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν αλλοιώσεις στον εγκέφαλο και στο ήπαρ, ενδείξεις που δείχνουν ότι η ασφυξία ενδέχεται να διήρκεσε περισσότερο από 2-3 λεπτά.

Στην Ανθρωποκτονιών το πόρισμα – Αναμένονται εξελίξεις

Το πλήρες πόρισμα έχει ήδη παραδοθεί στη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής. Υπενθυμίζεται πως η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία είναι προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται ότι έχει σχέση με τον θάνατο του Παναγιωτάκη, παρά το γεγονός ότι έχει ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων άλλων παιδιών.

Σύμφωνα με τη δικαστική συντάκτρια του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, βάσει του νέου πορίσματος, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση το επόμενο διάστημα.

Ο δικηγόρος της Μουρτζούκου στο Live News

Μιλώντας επίσης στο Live News, ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, υποστήριξε πως η εντολέας του είναι ξεκάθαρη: «Δεν έχει ακουμπήσει τον Παναγιωτάκη».

Αναφερόμενος στο ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, σχολίασε:

«Ο κ. Λαμπρόπουλος είπε πως, αν επιβεβαιωθεί ότι δεν πρόκειται για άμεσο ασφυκτικό θάνατο, τότε αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα σε σχέση με τους υπόλοιπους θανάτους παιδιών. Επίσης, τόνισε πως δεν περιγράφεται ο μηχανισμός θανάτου, κάτι που είναι κρίσιμο».

Ο δικηγόρος προανήγγειλε ότι η Μουρτζούκου θα απαντήσει τις επόμενες ημέρες σε όλα τα ερωτήματα, ενώ προανήγγειλε και αποκαλύψεις:

«Δεν θα εκπλαγείτε πάρα πολύ, αλλά θα εκπλαγείτε. Αφορούν όλο το τελευταίο 24ωρο του Παναγιωτάκη».

Σε ερώτηση για το αν η ίδια πρόκειται να υποδείξει άλλο πρόσωπο –όπως τη μητέρα του παιδιού, Πόπη– ως υπεύθυνο για τον θάνατο, ο κ. Αλεξανδρής απάντησε:

«Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο. Θα τα πει η ίδια με την απολογία της. Νομίζω πως μετά βεβαιότητος θα έχουμε και άλλους κατηγορούμενους».