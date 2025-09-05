Γάζα: Η στιγμή που καταρρέει το υψηλότερο κτίριο μετά από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ένα ντοκουμέντο που κόβει την ανάσα, κάνει το γύρο του διαδικτύου, με το υψηλότερο κτίριο στη Γάζα να καταρρέει μετά από βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού.

Το κτίριο, βρίσκεται στη δυτική πόλη της Γάζας, το οποίο στεγάζει εκατοντάδες εκτοπισμένους Παλαιστινίους σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες αμάχους.

Το κτίριο που έγινε στόχος, γνωστό ως Mushtaha Tower, χτυπήθηκε σε διάφορους ορόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ στήλες καπνού φαινόταν να υψώνονται πάνω από την περιοχή, όπως ανέφερε ανταποκριτής του πρακτορείου Anadolu την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, ο στρατός έχει βομβαρδίσει το ίδιο κτίριο τέσσερις φορές από την έναρξη της γενοκτονικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, καταστρέφοντας πολλά διαμερίσματα.

Δίπλα στον χώρο βρίσκεται το στρατόπεδο Kateiba, ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα προσφύγων της πόλης της Γάζας, όπου ζουν επίσης δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Κοντά στο Al-Azhar και στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο υπάρχουν επίσης χιλιάδες σκηνές και δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες.

Η δυτική περιοχή της Γάζας φιλοξενεί συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες, κυρίως από τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της πόλης και τη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.